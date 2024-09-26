رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية.. أعرف طريقة دفع رسوم القبول

نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية.. ازدادت محركات البحث عن رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى 18 سبتمبر، نظرًا لتأخر وصول بعض الشهادات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية وطريقة الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية

رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية

توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــاحيث يمكن للطلاب اختيار خدمة تنسيق الشهادات العربية والاجنبية ثم اختيار الاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن ننتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية

يمكن الاستعلام عننتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

بعد ذلك اختيار خدمة تنسيق الشهادات العربية والاجنبية

اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج

كتابة الرقم السري والبيانات المطلوبة من الطالب

بعد ذلك ستظهر النتيجة بعض الضغط على عرش النتيجة.

طريقة سداد رسوم القبول إلكترونيًا

أعلنت وزارة التعليم العالي استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب، بما في ذلك فتح فروع في جامعات الإسكندرية وأسيوط لاستقبال الأوراق، ويُمكن للطلاب تسديد رسوم القبول إلكترونيًا فقط، مع ضرورة تقديم الشهادات الأصلية والمستندات المطلوبة في مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية

خطوات تسجيل طلاب الشهادات المعادلة

وحددت الوزارة خطوات تسجيل طلاب الشهادات المعادلة، والتي تشمل الدخول على الموقع وتسجيل البيانات الأساسية، حيث يتلقى الطالب رقم دخول ورقم سري لضمان سرية المعلومات، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم حتى انتهاء المواعيد المحددة.

وأوضحت الوزارة أنها لا تُقبل أي وسيلة سداد أخرى، ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته أو طباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالطرق المحددة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتوجب على الطالب زيارة المكتب الرئيسي أو أحد فروعه مرة واحدة فقط لتسليم الشهادات الأصلية، مع تقديم نسخة من البيانات الأساسية، وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة، وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الأوراق والشهادات في نفس اليوم.

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