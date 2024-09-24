التفاصيل كاملة| إليك آخر موعد لتعديلات تنسيق الأزهر 2024

تنسيق الأزهر.. تم فتح باب تعديل الترشيح إلكترونيًا لطلاب الأزهر الجدد، مما زاد من البحث عن موعد انتهاء هذه العملية، كما أن تنسيق الأزهر لعام 2024 يستمر التعديل فيه حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر موعد لتعديلات تنسيق الأزهر 2024

التعديل متاح لجميع الطلاب حتى 26 سبتمبر، حسب ما أكده الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر، يمكن للطلاب إجراء التعديل عبر الرابط المخصص.

عدد الطلاب المسجلين: سجل حوالي 77 ألف طالب وطالبة رغباتهم إلكترونيًا في تنسيق الأزهر 2024، الذي بدأ في 7 سبتمبر وانتهى في 12 سبتمبر.

الحد الأدنى للقبول: أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن توحيد الحد الأدنى للكليات في مختلف المناطق، حيث بلغ عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية 91,341 طالبًا.

تفاصيل الحد الأدنى للتنسيق جامعة الأزهر 2024

طب: 618 درجة (95.08%) في القاهرة

صيدلة: 599 درجة (92.15%) في القاهرة

هندسة: 582 درجة (89.54%) في القاهرة



خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الضغط هنا.

2. اختيار خدمات تنسيق الأزهر 2024.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على "عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024".

رابط الاستعلام عن النتيجة: سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي اليوم الأحد.

الكليات المتاحة: تتضمن الكليات المتاحة في القسمين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى تفاصيل محددة عن الكليات للبنين والبنات.

تنسيق القسم العلمي بنين 2024

تنسيق كلية علوم القاهرة: 516 درجة بنسبة 79.38%

الهندسة الزراعية القاهرة: 518 درجة بنسبة 79.69%

تنسيق اللغات والترجمة: 491 درجة بنسبة 75.54%

تنسيق معهد فني تحاليل بيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 567 درجة بنسبة 87.23%

تنسيق معهد فني مختبرات بكلية العلوم القاهرة: 559 درجة بنسبة 86%

كلية الإعلام: 453 درجة بنسبة 69.69%

تنسيق كلية التجارة القاهرة: 481 درجة بنسبة 74%

كلية الزراعة القاهرة: 478 درجة بنسبة 73.54%

تنسيق كلية التربية بالقاهرة: 379 درجة بنسبة 58.31%

تنسيق كلية اللغة العربية: 435 درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق القسم العلمي بنات 2024

تنسيق كلية التمريض بنات: 578 درجة بنسبة 88.92%

كلية العلوم: 562 درجة بنسبة 86.46%

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي: 577 درجة بنسبة 85.69%

كلية الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77%

تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 488 درجة بنسبة 75.8%.

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