أعلنت جامعة الأزهر تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي وأدبي خلال مؤتمر صحفي بالأمس بعد إعلانها توافر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر موقع التسيق الإلكتروني حيث، حددت المعاهد والكليات التي من المقرر الالتحاق بها خلال هذه الأيام.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي وأدبي التي حددتها جامعة الأزهر لطلاب الشهادات الثانوية الأزهرية حيث يمكن للطلاب التي تتناسب مجموعتهم مع هذه المعاهد الالتحاق بها.

تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي وأدبي

تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي

يشمل تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي معهد إعداد فني تحاليل بيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة في المرتبة الأولى بمعدل 87.23%، يليه معهد إعداد فني مختبرات بنفس الكلية بمعدل 86%، كما سجل معهد إعداد فني تحاليل بيولوجية بكلية العلوم بأسيوط 84.46%، ومعهد إعداد فني مختبرات في أسيوط 83.23%.

ويتضمن تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي معهد فني صحي للتسجيل الطبي والإحصاء بالقاهرة على 82.77%، بينما سجل معهد فني صحي للتسجيل الطبي بأسيوط 81.08%. وقد شهدت المعاهد الأخرى مثل معهد نظم معلومات إدارية بكلية التجارة بالقاهرة معدل 68.15%.

فيما يخص معاهد معاوني القضاء، جاء معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بمعدل 63.23%، بينما حصل معهد معاوني القضاء بطنطا على 58.31% ومعهد معاوني القضاء بدمنهور على 55.23%.

تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين علمي وأدبي

تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين أدبي

يشمل تنسيق معاهد جامعة الأزهر 2024 2025 بنين أدبي حيث تصدرت معاهد نظم معلومات إدارية قائمة المعاهد الأدبية، حصل معهد نظم معلومات إدارية بكلية التجارة بالقاهرة على معدل 57.14%، مما يجعله الخيار الأول للطلاب في هذا المجال.

كما جاء معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون في القاهرة بمعدل 56.03%، يليه معهد معاوني القضاء بأسيوط بمعدل 52.86%. سجل معهد معاوني القضاء بطنطا 52.38% ومعهد معاوني القضاء بدمنهور 52.06%.

اقرأ أيضًا

كل ماتريد معرفته عن التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الأزهر 2024-2025

تعرف على درجة قبول تنسيق كلية التمريض بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2024-2025