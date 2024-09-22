تعرف على درجة قبول تنسيق كلية التمريض بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، مع تحديد مؤشرات القبول في كلياتها المختلفة، بما في ذلك كليات التمريض، وذلك لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق كلية تمريض في جامعة الأزهر

أوضحت الجامعة أن تنسيق القبول في كليات التمريض لهذا العام جاء على النحو التالي:

- كلية تمريض بنات القاهرة: 88.92%

- كلية تمريض بنات دمياط: 88.31%

- كلية تمريض أسيوط: 87.85%

تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر 2024

بينما جاء تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر كالتالي:

- تنسيق كلية التربية بنين القاهرة تخصص عام علمى 50.77.

- تنسيق كلية التربية بنين القاهرة تخصص عام أدبى 50.32%.

- تنسيق كلية تربية بنات القاهرة تخصص عام علمى 74%.

- تنسيق كلية أدبي 69.21%.

تنسيق كلية علوم بجامعة الأزهر 2024



- تنسيق كلية علوم بنين القاهرة 79.38%.

- تنسيق كلية علوم بنات القاهرة 68.46%.

تنسيق كلية تجارة بجامعة الأزهر 2024

- تنسيق كلية تجارة القاهرة بنين 74% للعلمى و 68.10% للابي.

- تنسيق كلية تجارة شعبة تجارة انجليزي 72.62% علمي، 53.65% أدبي.

تنسيق كلية الزراعة بجامعة الأزهر 2024

- تنسيق كلية الزراعة بنين القاهرة 73.54.

- تنسيق كلية الزراعة اسيوط 70.15%.



تعتبر هذه النسب مؤشراً هاماً للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التمريض، حيث تعكس المنافسة الشديدة في هذا المجال.

الكليات الأخرى وتنسيقاتها

بالإضافة إلى كليات التمريض، أعلنت الجامعة تنسيقات عدد من الكليات الأخرى مثل التربية، العلوم، التجارة، والزراعة. حيث جاءت تنسيقات كليات التربية مثلاً كالتالي:

- كلية التربية بنين القاهرة (علمي): 50.77%

- كلية التربية بنين القاهرة (أدبي): 50.32%

كما حددت الجامعة أيضاً تنسيقات كليتي العلوم والتجارة، حيث كانت النسب متقاربة في الكليتين.

رابط وطرق الحصول على نتيجة التنسيق

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتائج التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، باتباع خطوات بسيطة تشمل إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

عدد الطلاب المسجلين في تنسيق 2024

تقدم نحو 77 ألف طالب وطالبة للتسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024، مما يدل على الإقبال الكبير على التعليم العالي في جامعة الأزهر.

يُنتظر أن تسهم هذه النتائج في توجيه الطلاب نحو اتخاذ قراراتهم التعليمية في ظل تزايد الطلب على كليات التمريض وكافة الكليات الأخرى.

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