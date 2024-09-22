نشرة الموجز التعليمة .. بعد ظهور مرض غامض في أسوان.. كيف انتهي اليوم الأول في الدراسة؟ .. تاجيل الدراسة في أسوان بعد تفشي مرض غامض.. المحافظ يكشف الحقيقة

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.





بعد ظهور مرض غامض في أسوان.. كيف انتهي اليوم الأول في الدراسة؟

رغم الحديث عن ظهور مرض غامض في أسوان فقد شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، مدير تعليم أسوان، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مجمع هميمي الجبلاوي الابتدائي، حيث استقبل طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال.

كما قام مدير تعليم أسوان بجولة تفقدية شملت مدارس السيدة نفيسة والزيات الابتدائية ومجمع عبد المحسن طاهر رزق الابتدائي، حيث اطمأن على انتظام الدراسة وتوزيع الكتب الدراسية.

وتم اليوم الأول من الدراسة تخصيصه لاستقبال طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى الصفوف الأولى من المرحلة الإعدادية والثانوية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية منظمة.

كما تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مختلف مدارس المحافظة، حيث أكد على أهمية الالتزام بحضور الطلاب من اليوم الأول نظرًا لارتباط ذلك بأعمال السنة.

قام المحافظ بتفقد عدد من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، موجهًا بضرورة تحسين البيئة المدرسية من خلال زيادة المسطحات الخضراء، مما يعزز من المظهر الحضاري ويحفز الطلاب على الالتزام والاجتهاد.

كما كلف إسماعيل كمال مديري الإدارات التعليمية بضمان انتظام المعلمين والعاملين، ورفع مستوى النظافة داخل وخارج 1519 مدرسة، التي تضم 10,600 فصل دراسي وتستقبل 409,947 طالب وطالبة.

ظهور مرض غامض في أسوان

وفي ذات السياق فقد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تفاصيل ظهور مرض غامض في أسوان في بيان اطلعت “الموجز” عليه مشيرة إلي أنها تتابع عن كثب حالة إصابة عدد من المواطنين في محافظة أسوان بأعراض نزلات معوية. وقد تواصلت النقابة مع نظيرتها في أسوان للاطمئنان على صحة المرضى والأطقم الطبية كما التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي بنقيب أسوان د. حامد مكي لتبادل المعلومات والدعم.

وأكدت النقابة استعدادها لتقديم المساعدة من خلال لجنة مصر العطاء إذا دعت الحاجة لمواجعة أي تداعيات لـ ظهور مرض غامض في أسوان .

وأشادت النقابة بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة للحد من انتشار العدوى.

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تاجيل الدراسة في أسوان بعد تفشي مرض غامض.. المحافظ يكشف الحقيقة



في ظل الظروف الحالية التي تمر بها محافظة أسوان، تزايدت الشائعات حول تعطيل الدراسة بسبب حالات مرضية لذا، قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتوضيح الحقائق حول الوضع.

تعطيل الدراسة



خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، نفى المحافظ صحة الشائعات التي تشير إلى تعطيل الدراسة.

وأكد محافظ أسوان أن الأمور في أسوان مستقرة، وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.



وأفاد محافظ أسوان أن نسبة حضور الطلاب في رياض الأطفال تجاوزت 90%، مما يدل على استقرار الحالة التعليمية والتزام أولياء الأمور بتعليم أبنائهم.



و أوضح محافظ أسوان أن الحالات المرضية التي ظهرت مؤخرًا تتركز في منطقتين فقط، وهي إصابات بميكروبات معوية، وليست أمراضًا وبائية أو مستوطنة.

كما أكد أن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

أكد محافظ أسوان على أن الوضع الصحي تحت السيطرة، ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

يؤكد محافظ أسوان هذا التقرير أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية في مثل هذه الظروف، ويعكس التزام محافظة أسوان بالحفاظ على سلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية بشكل سلس.

وفي ظل القلق المتزايد حول انتشار مرض الكوليرا في محافظة أسوان، قدم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، توضيحات هامة حول الوضع الصحي، مؤكدًا على عدم صحة الشائعات المتعلقة بالمرض.

أشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن وزارة الصحة المصرية أجرت تحليلات أكدت عدم وجود حالات كوليرا في أسوان، مما ينفي الشائعات المتداولة.

وأوضح وزير الصحة السابق، أن الكوليرا هو مرض بكتيري يُعالج باستخدام المضادات الحيوية، وليس عن طريق الحصول على مصل كما يروج البعض.

أكد الوزير السابق على جاهزية الدولة للتعامل مع أي حالات كوليرا في حال ظهورها، مشيرًا إلى المساعدات الطبية التي قدمتها مصر للسودان لمواجهة تفشي المرض هناك.

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