اعرف موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2024

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2024 .. أغلق موقع تنسيق الشهادات المعادلة 2024 للتسجيل بالشهادات الأجنبية يوم الأربعاء الماضي، بعد أن فتح أبوابه في الأول من سبتمبر الجاري.



تنسيق الجامعات 2024

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2024

أوضح السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسياسات القبول والتنسيق، أنه سيتم إعلان تنسيق الشهادات المعادلة 2024 بعد مرور 72 ساعة من غلق الموقع، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج خلال الساعات القادمة.





تم استقبال رغبات وأوراق الطلاب حتى يوم الأربعاء الماضي

وأشار عطا إلى أنه تم استقبال رغبات وأوراق الطلاب حتى يوم الأربعاء الماضي، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

شرط جديد لطلاب الدبلومة الأمريكية

وضعت وزارة التعليم العالي شرطًا جديدًا يتعلق بـ تنسيق الشهادات المعادلة 2024 لطلاب الدبلومة الأمريكية، حيث يتعين عليهم إرسال نسخة إلكترونية من نتائج امتحان SAT.I للطلاب الذين اجتازوا الامتحان، عبر حساب الطالب على موقع College Board إلى الكود 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

جدير بالذكر تنسيق الجامعات هو النظام الذي يُستخدم لتحديد مقاعد الطلاب في الجامعات الحكومية بناءً على درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

وتنشر “الموجز” بعض النقاط الأساسية حول تنسيق الجامعات في مصر:

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات بناءً على مجموع درجات الطلاب، وتختلف الحدود حسب الكلية والمجموعة العلمية (علمية أو أدبية).



يتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يُمكن للطلاب إدخال رغباتهم في الكليات المختلفة.



تُعلن نتائج التنسيق عادةً بعد فترة من غلق باب التسجيل، ويتم نشرها عبر الموقع الرسمي.



يُجرى تنسيق خاص بالشهادات الأجنبية والعربية، حيث يُتطلب من الطلاب تقديم مستندات إضافية، مثل نتائج امتحانات معينة.



تختلف الحدود الدنيا للقبول من عام إلى عام، وتعتمد على العديد من العوامل، مثل عدد الطلاب المتقدمين والمقاعد المتاحة في الكليات.

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