وزير الصحة يكشف كواليس أزمة النزلات المعوية في أسوان وحقيقة الشائعات.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، عن السيطرة على تفشي حالات الإسهال الحاد والتقيؤ التي ضربت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، وكشف وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن التحقيقات أشارت إلى أن تلوث بعض مصادر المياه والطعام هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة الصحية.





وأكد الوزير أن الأجهزة المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء الوضع، وأن معظم الحالات تعافت بشكل كامل."



وقام الدكتور خالد عبد الغفار، بإستعراض بعض من المعلومات الراهنة، وتم بعد ذلك من التقرير النهائي، والذي أوضح فيه أن أجهزة الرصد التابعة لوزارة الصحة واسكان والأجهزة المعينة بقطاع الطب أيضا، والذي تم رصدها خلال 11 سبتمبر الجاري، وبعد ذلك تردد عدد ملحوظ علي المستشفيات بأسوان، وخاصاً مستشفيات: المسلة، والصداقة التخصصي، والجامعة، وحيث نلاحظ أن معظم الحالات من منطقة أسوان، وخاصة منطقة أبو الريش، وغيرهم من قرى المحيطة بدوار، وكشف أن معظم المصابينبنزلات معويه حادة، نتيجة من تلوث المياه أو الطعام وغيرهم.





واوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن إجمالي من الاعداد المصابون من تلك الحاله على المستشفيات ، وقد زاد الأمر سوءً والذي تم حجزه بلغ 128 حالة، غادرت 22 حالة المستشفى عند تحسين حالتهم الصحيه ، وونلاحظ حالياً أن في بعض الحالات البسيطة في الرعاية المركزة نتيجة استمرارهم لفترات طويلة قبل التوجه لمستشفى، مشيرا إلى أن هذا النوع من النزلات المعوية الحادة قد يقترن بفقد شديد للسوائل، وإسهال، وغثيان في المعدة ، وأن بعض الناس يتعاملون مع تلك الأعراض دون اكتراث، داعياً المواطنين للتوجه للمستشفى على الفور عند ملاحظة هذه الأعراض، حيث يكون العلاج بتعويض السوائل المفقودة عن طريق الجرع المحاليل والعلاج والمسكنات ، والمضادات الحيوية ، وتستغرق فترة العلاج من يومين إلي 5 أيام علي التوالى.



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تصريحات وزير الصحة الكاملة عن حالات الإصابة بنزلات معوية في أسوان









ويقدم لكم موقع الموجز، أبرز تصريحات وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، والتي جاءت كالتالي:ـ



منذ لحظة الإبلاغ عن هذه الحالات، تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي، الذين توجهوا إلى محافظة أسوان، ومتواجدين حالياً مع فرق عمل متخصصة



تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب، وكذا مع محافظ أسوان، بهدف الاطمئنان على الأسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية التي حدثت.



تم العمل على ثلاثة محاور، حيث تضمن المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب وبالتالي تم أخذ عينات من عدد 103 محطات مياه في محافظة أسوان لفحصها،



المحور الثاني فقد تم العمل على رصد معدلات التردد على المستشفيات بدقة وبشكل لحظي، كما يتم إصدار تقرير يعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء مرتين يومياً.



المحور الثالث يتضمن إجراءات للتأكد من أماكن تقديم الطعام والباعة الجائلين خاصةً في الأماكن اللي تم رصد الحالات فيها.



تم مناظرة الحالات المحجوزة في المستشفيات، وتم الإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.



تحسنت احوال عدد كبير من الحالات وخرجت من المستشفيات.

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