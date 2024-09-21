خطة وزارة الصحة لاحتواء الوضع الوبائي في محافظة أسوان

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه عدد من التعليمات الهامة لأهالي وسكان محافظة أسوان، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة.

جاء ذلك بعد تلقي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تقريرًا يفيد برصد تزايد حالات الإصابة بأعراض نزلات معوية في مستشفيات المحافظة.

وتصدرت حالات الإصابة بأعراض نزلات معوية في مستشفيات محافظة أسوان اهتمام وزارة الصحة والسكان، حيث تم رصد زيادة ملحوظة في هذه الحالات خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا التقرير ليشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لحماية صحة المواطنين، خاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

تعليمات هامة لأهالي أسوان

استجابةً لهذا الوضع، حرصت وزارة الصحة على توجيه عدد من التعليمات الهامة لأهالي وسكان المحافظة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقاية من العدوى.

تعتبر النزلات المعوية من المشكلات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد، ولذلك، فإن توعية المجتمع بالإجراءات الوقائية المناسبة أمر ضروري لضمان سلامة الجميع.

ويرصد لكم الموجز خلال لسطور التالية أهم تعليمات وزارة الصحة للتعامل مع النزلات المعوية والوقاية.

تعليمات وزارة الصحة للتعامل مع النزلات المعوية والوقاية

وجائت تعليمات وزراة الصحة لأهالي محافظة أسوان على النحو التالي:

- غسل اليدين بشكل متكرر.

- غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده.

- تجنب تناول الأطعمة من الباعة الجائلين من الأفضل عدم تناول الأطعمة من الباعة الجائلين.

- إذا كان الاضطرار لتناول أطعمة من الباعة الجائلين تأكد من أنها مطبوخة بشكل صحي.

- الحصول على الفواكه والخضراوات من مصادر آمنة.

- غسل جميع الثمار جيدًا قبل أكلها: احرص على غسل جميع الثمار بشكل جيد قبل تناولها.





وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول تفاصيل الحالات المصابة بنزلات معوية بأسوان

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان،على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير ، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي ، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، والإطمئنان على حالتهم الصحية.

كما أضاف " عبدالغفار " أن التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو ، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم ، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارىء والرعايات المركزة ، ومن المقرر تنفيذ إجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد إجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة ، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.

أضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة، كما وجه بضرورة تأكد مديري المستشفيات من توافر الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات وأدوية.

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