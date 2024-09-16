موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة.. بوابة رقمية لخدمات صحية متكاملة

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة.. في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والرغبة الدائمة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، أطلقت وزارة الصحة المصرية موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة.

وهذه البطاقة تعد بمثابة هوية صحية شاملة للمواطن، تتيح له الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الصحية الحكومية.

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يقدم لكم الموجز، موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

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تعليمات مهمة بشأن كارت الخدمات المتكاملة

تم إلغاء المنشور الوزاري والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن

ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن

ضرورة الالتزام بالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة

ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

يحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات «الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة

يتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم 1 للجميع دون استثناء

توريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي

ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يوميا من مُدخلي البيانات والاخصائيين

التأكد من إتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

فقد السمع التام.

الشلل الدماغي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الشلل الرباعي.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

اضطراب طيف التوحد.

شلل الأطفال الشديد.

الإعاقات المتعددة.

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

كف البصر.

ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

الجذام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

3 صور شخصية حديثة.

صورتين من البطاقة الشخصية حديثة.

صورة المؤهل، بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه.

صورة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.

أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار والمستندات المطلوبة.

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خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تسجيل الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

التأكد من تسجيل البيانات بدقه.

التأكد من أن الملفات المرفقة واضحه ومرفقة بشكل سليم.

ملأ البيانات الشخصية.

ملأ استمارة البيانات الأساسية والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

ومن ثم يظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

متابعة الطلب من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حال قبول الطلب، قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، مع كل الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

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