الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد.. اعرف الخطوات والشروط

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد.. تصدرت تلك الكلمات الخدمية الهامة شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، وكثر البحث عنها عبر جوجل للتعرف على خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد.

ويبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد والشروط الواجب توافرها خاصة وأن بطاقة الخدمات المتكاملة هي بطاقة يتم إصدارها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا والخدمات مثل تسهيلات صحية، واجتماعية، وإعفاءات من الجمارك والضرائب، كما يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من خصومات على وسائل النقل العامة والخدمات الحكومية الأخرى.

مكاتب البريد المصري

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة البطاقة إلكترونيًا أو من خلال زيارة مكاتب البريد المصري، فبعد إصدار البطاقة، يتم تسليمها عبر مكاتب البريد المصري، ويمكن التوجه إلى أقرب مكتب بريد والاستعلام عن البطاقة باستخدام الرقم القومي أو رقم الطلب المقدم، وبالتالي من الضروري متابعة الطلبات بانتظام.

ويوفر البريد المصري خدمة الاستعلام عبر الهاتف، حيث يمكن الاتصال بخدمة العملاء وتقديم المعلومات اللازمة مثل الرقم القومي للاستعلام عن حالة البطاقة.

كما يستطيع المواطنين الاستعلام عن حالة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام عدة طرق أخرى، منها:

يمكن لحاملي الطلبات التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والاستعلام باستخدام الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب، سواء تم قبول طلبهم أو إذا كانت البطاقة في طريقها للتسليم.

الاستعلام عبر الرسائل النصية ففي بعض الحالات، يمكن للمستفيدين تلقي رسائل نصية تحتوي على تفاصيل تتعلق بموعد ومكان استلام البطاقة بعد إصدارها.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

وخلال السطور التالية، الموجز يستعرض خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد وكافة الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

الضغط على موقع وزارة التضامن الاجتماعي انتقل إلى تبويب «خدمات ذوي الإعاقة». يجب اختيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة». إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على «استعلام». وفي النهاية ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك:

إذا تم قبول طلبك، ستجد معلومات عن موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.

وإذا لم يتم قبول طلبك، ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

وبعد التعرف على خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد، ننقل لكم الخدمات التي توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة وهي كالآتي:

الخدمات التي توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

إعفاءات من الضرائب والجمارك لبعض الفئات.

تسهيلات في التنقل والمواصلات.

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