بعد ارتفاع عدد الإصابات بالسودان.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بـ الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، عن تجاوز حالات الإصابة والوفيات بمرض الكوليرا في السودان 10 آلاف إصابة، بما في ذلك 335 حالة وفاة في 9 ولايات، وفقًا لـ وسائل إعلام سودانية.

وأضافت وزارة الصحة السودانية، أن حملة الاستجابة شملت 50% من محليتي كسلا وود الحلو بولاية كسلا، المنطقة الأكثر تضررا، حيث بدأ تفشي وباء الكوليرا 12 من أغسطس الماضي، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وأثارت المياه الراكدة مخاوف بشأن انتشار المرض.

ويبحث العديد من الأشخاص عن أعراض وأسباب الإصابة والعدوى بمرض الكوليرا، حيث تصدرت عبارات البحث عن الكوليرا محركات البحث العالمية.

ما هي أعراض الإصابة بالكوليرا؟

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أعراض الإصابة بالكوليرا:

الإسهال.

الغثيان والتقيؤ.

الجفاف نتيجة الإسهال.

العصبية والإرهاق.

غور العينين وجفاف الفم والعطش الشديد.

جفاف وذبول الجلد.

قلة البول أو انعدامه.

انخفاض ضغط الدم.

اضطراب ضربات القلب.

حدوث تقلصات مؤلمة في الأمعاء ناجمة عن فقدان الأملاح بسرعة.

الصدمة وتحدث حين يتسبب انخفاض كمية الدم بانخفاض ضغط الدم والأكسجين في الجسم، وهو أحد مضاعفات الجفاف الأكثر خطورة.

الكوليرا



وانتشر وباء الكوليرا في خمس مناطق بولاية سنار في جنوب شرق السودان، حيث تأكدت إصابة 48 شخصا بالمرض، ويشكون من عدم وجود تدخلات فعالة من جانب وزارة الصحة أو المنظمات غير الحكومية.

ما هي أسباب الإصابة بالكوليرا؟

- مصادر المياه الملوثة المصدر الرئيسي لعدوى الكوليرا.

- تتواجد البكتيريا في سطح التربة أو مياه الآبار.

-المأكولات البحرية في حال تناولها نيئة أو غير طازجة.

-تناول الفواكه والخضروات النيئة غير المغسولة جيدًا والتي قد تكون ملوثة بالأسمدة ومياه الري التي تحتوي على مياه الصرف الصحي الخام.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالكوليرا؟



-غسل اليدين بالماء والصابون بصورة متكررة خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام. وفي حال عدم وجود الماء والصابون، يجب استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

-شرب الماء الآمن فقط، بما في ذلك المياه المعبّأة في زجاجات أو الماء الذي قمت بغليه أو تعقيمه بنفسك.

-المشروبات الساخنة آمنة بشكل عام، مثل المشروبات المعلبة أو المعبأة في زجاجات، ولكن يجب مسح الزجاجة من الخارج جيدًا قبل فتحها.

-لا يُنصح بإضافة الثلج إلى مشروباتك إلا إذا صنعته بنفسك باستخدام مياه آمنة.

-تناول الطعام المطبوخ والساخن تمامًا، وتجنَّب الأطعمة المُعدة في المطاعم وعلى الأرصفة قدر الإمكان.

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