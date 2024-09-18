بعد انتشاره في 27 دولة.. تعرف على أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

أثار متحور فيروس كورونا الجديد XCE قلق الكثير من الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حذر خبراء الصحة من ظهور متغير جديد لعدوى فيروس كورونا.

وأوضح خبراء الصحة أن المتحور الجديد هو أكثر عدوى من المتغيرات السابقة، ويعرف باسم XEC، والذي ينتشر في جميع أنحاء أوروبا، وتم اكتشاف متغير XEC لأول مرة في ألمانيا في يونيو الماضي، وتم الإبلاغ عنه الآن في 27 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا.

وأظهرت أحدث الأرقام أن حالات عدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة تزداد بنسبة 4.3 في المائة أسبوعيًا، وإن البلدان الرائدة التي تبلغ عن حالات XEC هي ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا، وحتى الآن، تم العثور على أكثر من 500 عينة من 27 دولة، بما في ذلك بولندا والنرويج ولوكسمبورغ وأوكرانيا والبرتغال والصين.

ومن جانبه قال الدكتور إريك توبول، مدير معهد سكريبس للأبحاث الانتقالية في كاليفورنيا، أن متغير XEC قد يستغرق عدة أسابيع، أو بضعة أشهر، قبل أن يترسخ حقا ويبدأ في التسبب في موجة حادة من الإصابات، ويبدو أن هذا هو البديل التالي، وقد يصل معدل الإصابات خلال الشهور القادمة إلى مستويات عالية، ويعتقد العلماء أنه من غير المرجح أن يكون متغير فيروس كورونا الجديد قاتل مثل بعض المتغيرات السابقة، ولكن يمكن أن يكون أكثر عدوى.

متحور فيروس كورونا الجديد

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه على الرغم من أهمية توخي الحذر، فإن أيا من الأعراض المذكورة أو مجموعة منها قد لا تعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.

ما هي أعراض متحور فيروس كورونا الجديد XEC؟

ويوضح الموجز على النحو التالي أعراض متحور فيروس كورونا الجديد XEC:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم آلام الجسم التعب سعال أو التهاب في الحلق مشكلة في النوم سيلان الأنف

وأوضح مدير معهد علم الوراثة في كلية لندن الجامعية، إنه على الرغم من أن متغير XEC لديه ميزة انتقال طفيفة على متغيرات كوفيد الأخيرة الأخرى، إلا أن اللقاحات لا تزال توفر حماية جيدة، وبالنسبة لأولئك الذين من المرجح أن يصابوا بأمراض خطيرة من كوفيد، تقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية جرعة معززة مجانية.

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