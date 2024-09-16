بعد وفاة ثاني حالة بسببه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه

أعلن مسؤولو الصحة الهندية، وفاة طالب يبلغ من العمر 24 عامًا جراء إصابته بـ فيروس نيباه في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وأوضحت الصحة الهندية إنه جاري مراقبة 151 شخصًا كانوا على اتصال بالضحية للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

ويرصد موقع الموجز من خلال هذا التقرير أعراض الفيروس وأسباب الإصابة به، وطرق العلاج.

أعراض فيروس نيباه

تختلف شدة ودرجة أعراض فيروس نيباه من شخص إلى آخر حسب درجة الإصابة بالفيروس.

فيروس نيباه

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أعراض فيروس نيباه كالتالي:

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

القيء.

التهاب الحلق.

الدوخة.

ويمكن أن تتطور الأعراض فتؤدي إلى إصابة المريض بأزمة تنفسية حادة أو التهاب.

كما تؤدي عدوى فيروس نيباه إلى الإصابة بالتهاب الدماغ، وهو ما يظهر بعض الأعراض التالية:

الارتباك العقلي.

اضطراب الوعي.

نوبات الصرع.

ما هي أسباب الإصابة بفيروس نيباه؟

يوجد عدة أسباب تردي إلى الإصابة بفيروس نيباه ومنها:

الاتصال المباشر والوثيق مع الحيوانات المُصابة، بما في ذلك الخنازير أو خفافيش الفاكهة.

ملامسة السوائل التي تخرج من أجسام الحيوانات المُصابة، مثل: الدم، أو اللعاب.

تناول الأطعمة أو المشروبات، مثل: الفاكهة أو عصارة النخيل، الملوثة بسوائل الحيوانات المُصابة.

الاتصال المباشر مع الأفراد الآخرين المُصابين بفيروس نيباه أو السوائل التي تخرج من أجسامهم، مثل: سوائل الأنف أو الجهاز التنفسي، والدم.

ما هو علاج فيروس نيباه؟

حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس نيباه ولكن يقتصر العلاج على توفير الرعاية الصحية للمرضى كالتالي:

-الراحة.

-الحفاظ على رطوبة الجسم.

-علاج الأعراض التي يعاني منها المريض.



ويمكن الوقاية من فيروس نيباه عن طريق تجنب الاتصال المباشر مع المرضى الصابين بفيروس نيباه أو ملامسة الدم أو سوائل أجسامهم.

كما يجب استخدام الحجر الصحي لعزل المريض عن الآخرين لتجنّب انتشار المرض، وارتداء الأطباء القفازات، والأقنعة، والرداء الواقي عند تعاملهم مع المُصابين بهذا الفيروس.



الجدير بالذكر، أن هذه الوفاة هي الثانية التي يتسبب بها فيروس نيباه في كيرالا منذ يوليو الماضي، ويصنف الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية كأحد الأمراض ذات الأولوية نظرًا لخطورته العالية في إحداث أوبئة، ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج محدد لهذا الفيروس.

وكشف الخبراء أن بعض المناطق في كيرالا تعد من بين الأكثر عرضة لتفشي الفيروس عالميًا، وينتقل نيباه من خفافيش الفاكهة وبعض الحيوانات مثل الخنازير، ويسبب حمى قاتلة قد تؤدي إلى التهاب الدماغ لدى البشر.

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