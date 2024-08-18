قبل نوال الزغبي.. فنانون أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا

في ظل انتشار جائحة كورونا، لم يكن الفنانون والمشاهير بمنأى عن الإصابة بهذا الفيروس، الذي أثر على حياة العديد منهم، مما جعلهم يتشاركون مع جمهورهم تفاصيل تجربتهم مع المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرهم الفنانة نوال الزغبي، وفيما يلي يرصد الموجز أبرز النجوم الذين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا.



نوال الزغبي

أعلنت الفنانة نوال الزغبي أمس، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال ردها على تعليق أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة إكس، حيث سألها عن السبب وراء اختفائها، قائلاً:" سلامة قلبك خير شو في"، فردت قائلة:"كوفيد"، ثم كتبت منشور آخر قالت فيه :"إلى أسبوع كتير مريضة واليوم صرت أحسن".



خالد الصاوي

شارك الفنان خالد الصاوي جمهوره خبر إصابته بفيروس كورونا في عام 2022 بطريقة مميزة ومليئة بالسخرية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر صورة قديمة له وعلق قائلاً: "مش حتقوملك بعدي قومة يا خسيس وحتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان، حندم أهلك يا كورونا يا عرة".

إدوارد

أعلن الفنان إدوارد عن إصابته بالفيروس عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مكتفيًا بالإشارة إلى إصابته دون الدخول في تفاصيل، حيث شارك جمهوره بصورة لنتيجة المسحة والتي جاءت إيجابية، مُعلقًا عليها:" كورونا".

دينا

الفنانة الاستعراضية دينا كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها بصورة كتب عليها:" أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية، دعواتكم"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، معبرة عن أملها في تجاوز هذه الأزمة، حيث كتبت في تعليقها على الصورة:" إلهي أذهب البأس، رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".

منة شلبي

كما أعلنت الفنانة منة شلبي عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث علقت بعبارة "أنا اتكرونت"، مشيرة إلى تجربتها الشخصية مع المرض.

رشوان توفيق

أكدت الإعلامية هبة رشوان إصابة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، نافية علاجه في المستشفى، موضحة كواليس إصابته بهذا المرض، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة".

إنجي علاء



الكاتبة إنجي علاء أعلنت أيضًا عن إصابتها بفيروس كورونا في بداية عام 2022، ثم عادت بعد أسابيع قليلة وأعلنت تعافيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحة أن المرض كان شديدًا، وأنها مرت بأيام صعبة، حيث كتبت منشورًا حكت فيه تجربتها مع المرض، قائلة:" الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم، أنا تحاليلي كانت وحشة أوي، تجلط والتهاب مأثر على جسمي كله، والأعراض كانت صعبة في الأول، رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الظهر، الحمد لله اتحسنت كتير، شكرًا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشفي كل مريض ويحفظ الجميع".

هنا الزاهد

كما أعلنت الفنانة هنا الزاهد أيضًا عن إصابتها هي وطليقها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، وذلك في شهر يناير عام 2022، حيث كتبت وقتها منشورًا قالت فيه:" "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه"، وبعد فترة قصيرة، أعلنت تعافيها وشكرت جمهورها على الدعم.



نيكول سابا

أصيبت أيضًا الفنانة اللبنانية نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا في شهر إبريل عام 2022، وأكدت إصابتها من خلال مشاركتها إحدى التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، "تويتر" سابقًا، التي أكدت إصابتها بالفعل، وعلقت عليها قائلة :"حمد لله على كل شئ"، وهذه القصص تعكس التحديات التي واجهها النجوم في مواجهة فيروس كورونا.

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