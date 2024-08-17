نوال الزغبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها على موقع X عن إصابتها بفيروس كورونا، في تغريدتها، أوضحت نوال أنها كانت تعاني من المرض لمدة أسبوع كامل، لكنها بدأت تشعر بتحسن في الوقت الحالي، وقد أثارت هذه التغريدة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، حيث قاموا بسؤالها عن نوع المرض الذي أصابها، لترد قائلة: "كوفيد".

موقف نوال الزغبي من استمرار الحفلات

نوال الزغبي

من جهة أخرى، تحدثت نوال الزغبي عن موقفها من استمرار إقامة الحفلات والمهرجانات في ظل ما يحدث في غزة من أحداث مؤلمة، وأعربت نوال عن رأيها في الحروب الحالية ووصفتها بأنها مفتعلة، معتبرة أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق البشر، وقالت إنها بكت وتضامنت كثيرًا مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الفنانين الذين أعلنوا تضامنهم مع فلسطين، حيث قدمت سابقًا أغنية "القدس" وأحيت حفلات تبرع لصالح المرأة الفلسطينية، بما في ذلك حفلة أقيمت في مصر.

الظروف الصعبة في لبنان

كما تطرقت نوال الزغبي في حديثها إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث ذكرت أن البلاد تعاني من كوارث فظيعة بسبب الحرب والاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت أنه مع بداية الحرب الحالية، توقفت هي وزملاؤها لفترة تضامنًا مع الأوضاع، لكنها أشارت إلى أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل الصعوبات.

نوال الزغبي

الحياة تستمر رغم الأزمات

وفي تعليقها على استمرار إقامة الحفلات، أوضحت نوال الزغبي أنها تعتقد أن العمل والصوت يمكن أن يكونا وسيلة للمساعدة والتأثير الإيجابي، متمنية أن تتوقف جميع الحروب وأن يعم السلام في العالم. وأضافت أن الحياة لا تتوقف ويجب أن نواصل عملنا حتى في أصعب الظروف، معتبرة أن التوقف عن إقامة الحفلات ليس الحل المثالي للأزمات.

أحدث أعمال نوال الزغبي الفنية

نوال الزغبي

على صعيد آخر، كانت آخر أغاني نوال الزغبي بعنوان "من باريس"، والتي لاقت استحسان جمهورها. الأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

ختامًا، يظهر موقف نوال الزغبي في تصريحاتها بأنها فنانة ملتزمة بقضايا الإنسان، وفي الوقت نفسه تحرص على استمرار حياتها المهنية رغم الظروف الصعبة، مؤكدة على أهمية العمل والتضامن مع الشعوب المنكوبة.

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