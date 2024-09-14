ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطاري الزقازيق.. قائمة المصابين والتفاصيل الصحية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروعًا ظهر اليوم، حيث تصادم قطاران بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، بينهم طفلة وسيدتان، وإصابة ما يقارب 50 آخرين. الحادث أثار حالة من الاستنفار لدى السلطات المحلية، حيث تم اتخاذ تدابير سريعة للتعامل مع الموقف.

بيان عاجل من وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان عاجل أن حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق ارتفعت إلى 49 مصابًا. تم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار، بالإضافة إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناءً على طلب بعض المصابين. بينما بلغ عدد الوفيات 3 حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القادمة بعد تلقي العلاج المناسب. بينما 5 حالات أخرى ما زالت غير مستقرة، وجاري متابعتها عن كثب.

متابعة مباشرة من وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع تداعيات الحادث بشكل مباشر، مشرفًا على عمليات نقل وإسعاف المصابين. كما كلف الدكتور محمد الطيب، نائبه، بالتوجه إلى موقع الحادث لتفقد المصابين والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

قائمة بأسماء المصابين في حادث الزقازيق

وفيما يلي قائمة بأسماء بعض المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات:

- محمد السيد محمد، 54 سنة، ههيا

- منى صلاح فرج موسى، سنتين، فايد

- رضا محمد، 8 سنوات، التل الكبير

- أماني عاطف، 26 سنة، شارع فاروق

- تاكلا رزق، 30 سنة، شارع فاروق

- محمد توفيق عبد الرحمن، 39 سنة، السنبلاوين

- أحمد فوزي أحمد وحيد، 25 سنة، المنصورة

- أشرف نبيل، 40 سنة، المنصورة

- راضي عبد الرحمن، 42 سنة، أبو حماد

- زين العابدين محمد، 72 سنة، ههيا

- نسمة رفعت عطالله، 30 سنة، التل الكبير

- أحمد طارق أحمد، 41 سنة، منيا القمح

- حمادة سعيد، 28 سنة، ههيا

- عبد الله محمد الهادي، 21 سنة، القنطرة غرب

تدخل سريع من محافظ الشرقية

أفاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في بيان رسمي، أنه فور تلقيه إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ بشأن الحادث، تم التوجه إلى موقع التصادم، وتم الدفع بعدد 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي. وأكد المحافظ أنه يتابع الموقف بنفسه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

الإجراءات التنفيذية المتخذة

أوضح محافظ الشرقية أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفيات جامعة الزقازيق لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمصابين. كما أشار إلى التنسيق مع بنوك الدم بالمحافظة لتوفير الدعم اللازم.

تصريحات من شهود العيان

أكد شهود عيان للموجز أن التصادم وقع أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لنقل المصابين. وأفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحركت فور تلقي البلاغ، وتعمل حاليًا على رفع حالة الطوارئ في المستشفيات استعدادًا لاستقبال المزيد من المصابين.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية حالة الطوارئ في جميع المستشفيات العامة والمركزية، وتعمل السلطات المحلية بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لضمان استمرار حركة القطارات عبر خطوط بديلة. فيما تواصل الجهات المختصة حصر الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الساعات القادمة.

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