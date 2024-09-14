ارتفاع حصيلة الضحايا والبحث عن عالقين والدفع بسيارات إسعاف..تطورات حادث قطار الشرقية

شهدت مدينة الزقازيق واقعة مأسوية، منذ قليل، بعدما وقع حادث تصادم قطارين وتحديداً في منطقة الكوبري الجديد وتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل الحادث؛ لنقل المصابين، فيما انتقل رجال الأجهزة الأمنية مدعومين سيارات الإسعاف ورجال هيئة السكة الحديد وجارٍ التعامل مع الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة المرورية للمواطنين، وزاد عدد الضحايا لحالتين وفاة وحوالي 31 مصاب والإعداد مازالت غير دقيقة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حادث تصادم قطارين بالشرقية

كما أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في محل حادث تصادم قطارين بالشرقية، مشيرا إلى انه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث وأسبابه

ويتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حادث قطار الزقازيق، كما وجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، كما امر بالدفع بعدد 20 سيارة إسعاف بمحل حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندنا تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا مفاده بورود بلاغا بحادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق ؛وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

ومن جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن وقوع حادث تصادم بين قطار ركاب يحمل رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب يحمل رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في مدينة الزقازيق.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، بالإضافة للدفع يمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف ملابسات و الأسباب الفنية التي أدت للحادث.

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