مواعيد القطارات اليوم الجمعة 13-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 13-9-2024، في محطات السكك الحديد، كما يبحث العديدين عن أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة وكيفية الحجز.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية:

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

- يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

- ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

- ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:10

مواعيد القطارات اليوم الجمعة

- قطار 3024 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 10:00.

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.



مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى سوهاج



قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

- قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

- قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

- قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.



أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

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