اعرف مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-9-2024 في سكك حديد مصر، كما يبحث العديدين أيضًا عن أسعار تذاكر القطارات اليوم الإثنين.

مواعيد القطارات اليوم الإثنين من القاهرة إلى الإسكندرية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.30 مساء.

قطار رقم 568 سياحى الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10.

قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساء

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الإثنين من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40 .

أسعار تذاكر القطارات اليوم الإثنين



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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