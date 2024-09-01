قرار عاجل من السكة الحديد بتخفيض سرعة القطارات.. اعرف السبب

تخفيض سرعة القطارات.. تصدر قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بـ تخفيض سرعة القطارات محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا القرار، والمواعيد الجديدة للقطارات.

ويرصد “الموجز” تفاصيل قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بـ تخفيض سرعة القطارات والسبب الحقيقي وراء هذا القرار.

تخفيض سرعة القطارات

تفاصيل قرار سكك حديد مصر بـ تخفيض سرعة القطارات

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أصدرت، اليوم الأحد، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، والتى تؤثر على القضبان والمعدات.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ، حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن تتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي

وأشارت الهيئة إلى أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

حركة القطارات منتظمة

ومن ناحية أخري، أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

حريق في محطة رمسيس

ومنذ عدة أيام، ترددت العديد من الإشاعات عن نشوب حريق في قطار داخل محطة مصر في رمسيس، ومن جانبها، نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأنباء المتداولة بشأن نشوب حريق في قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

وأكّدت الهيئة في بيان لها ردًا على ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام، عدم صحة نشوب حريق في قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

وقال بيان الهيئة:"إن ماحدث يوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2024 14:00 عبارة عن خروج دخنة من العربة المخصصه لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمونK وعلي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي".

تخفيض سرعة القطارات

وأضاف أن :"الدخنه بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي اصابات او وفيات او اي تاخيرات وان الحركه منتظمة علي جميع المحطات والخطوط".

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر وتناشد السادة المواطنين بعدم الالتفاف الي الاخبار المغلوطة والكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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