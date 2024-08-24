سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم جدول مواعيد وأسعار تذاكر القطارات المكيفة والروسي العاملة على هذا الخط، وذلك لتسهيل عملية السفر على الركاب.

حيث يشهد خط القاهرة - الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يتنقلون يوميًا بين المحافظتين للعمل أو لقضاء وقت العطلة في المناطق الشاطئية وغيرها، ولتلبية هذا الطلب المتزايد، وينشر لكم نوقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أسعار تذاكر القطارات اليوم

ينطلق القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار 2022 "تالجو" من الإسكندرية إلى القاهرة في تمام الساعة 5:50 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.



مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

قطار رقم 903 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 905 مكيف (مباشر) ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

قطار رقم 917 مكيف (مباشر) ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 919 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 915 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

قطار رقم 921 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 923 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.



مواعيد القطارات من محطة سوهاج إلى القاهرة

قطار رقم 185 مكيف روسي ينطلق من سوهاج الساعة 00:05 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:10 صباحًا.

قطار رقم 1015 روسي ينطلق من سوهاج الساعة 00:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:50 صباحًا.

قطار رقم 2031 "تالجو" ينطلق من سوهاج الساعة 00:45 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 1009 روسي ينطلق من سوهاج الساعة 1:25 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:25 صباحًا.

قطار رقم 187 روسي ينطلق من سوهاج الساعة 2:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

قطار رقم 1087 نوم ينطلق من سوهاج الساعة 2:30 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:40 صباحًا.

قطار رقم 89 مكيف ينطلق من سوهاج الساعة 4:15 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 989 مكيف ينطلق من سوهاج الساعة 5:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:35 صباحًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة دورية لضمان سلامة الركاب. ويمكن للراغبين في السفر الحجز عبر موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

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