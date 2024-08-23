مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث العديد من الأشخاص خاصة المسافرين، عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-8-2024 في سكك حديد مصر، كما يريد الكثيرين معرفة أسعار تذاكر القطارات في السكك الحديد.



مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الجمعة في سكك حديد مصر:



ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالي.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا.



ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 17:00.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

ينطلق قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة -الإسكندرية الساعة 07:15 مساء.

يقوم قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر الساعة 10:15 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة»

مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

يقوم قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.

يقوم قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

مواعيد القطارات اليوم



أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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