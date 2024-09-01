مواعيد القطارات اليوم الأحد 1-9-2024 من القاهرة للمحافظات

يهتم عدد كبير من المواطنين، لاسيما المسافرين بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الأحد 1-9-2024 في سكك حديد مصر، ومعرفة أسعار التذاكر وفئاتها المختلفة، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم مواعيد تحرك القطارات اليوم.

أسعار تذاكر القطارات اليوم

- بلغت سعر تذكرة قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

- تصل سعر تذكرة قطار رقم 905 vip قيام درجة أولى 145 جنيه، ودرجة ثانية 115 جنيه.

- وصل سعر تذكرة قطار رقم 89 نوعية توربيني درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

- سجلت سعر تذكرة قطار رقم 913 نوعية اكسبريس اسباني 80 جنيه درجة أولى، درجة ثانية 65 جنيه.

- وسجلت سعر تذكرة قطار رقم 2023 نوعية تالجو درجة اولي 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

- وسجلت سعر تذكرة قطار رقم 919 نوعية أكسبريس مكيف اسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة الثانية 65 جنيه.

- ووصلت سعر تذكرة قطار رقم 917 نوعية vip، سعر تذكرة درجة أولى 145 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

- قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

- قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

- قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00صباحا.

- قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

- قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو موعد قيامه الساعة 14.00.

- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

- قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 19.10

- قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية يقوم الساعة 07:15 مساء.

- قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر يقوم الساعة 10:15 مساء.

‎مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

- قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

- قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

- قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد :

يمكنك حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية المصرية عبر الهاتف المحمول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الرابط هنا.

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