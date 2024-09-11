الآن جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-9-2024 من القاهرة إلى الإسكندرية

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-9-2024 في محطات سكك حديد مصر، كما يبحث العديدين عن أسعار تذاكر القطارات اليوم الأربعاء.

جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء من القاهرة إلى الإسكندرية



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الأربعاء من القاهرة إلى الإسكندرية:



قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 14.00.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 19.10

قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 19.10

قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.

قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.



مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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