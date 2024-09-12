جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 12-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 12-9-2024، من القاهرة إلى الإسكندرية، كما يريرد امواطنين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس في سكك حديد مصر.

مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

قطار رقم 2025 يقوم من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

قطار رقم 2023 يقوم الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الخميس

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد من هنـــا.

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