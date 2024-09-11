مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق.. اعرف ازاى وفين

مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق، مبادرة جديدة أطلقتها هيئة السكك الحديدية المصرية، بهدف تسهيل عملية حجز وتوفير تذاكر القطارات للمواطنين.

حجز تذاكر القطارات من محطات مترو الأنفاق

وتم إنشاء هذه المكاتب داخل محطات مترو الأنفاق الرئيسية، مما يتيح للركاب فرصة حجز تذاكر القطارات أثناء تنقلهم عبر المترو، دون الحاجة إلى التوجه إلى محطات القطارات التقليدية.

مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق

مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل الخاصة بـ حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق، حيث أن توفير هذه الخدمة ستكون مريحة وسريعة لحجز تذاكر القطارات، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

أماكن مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق

وفقًا لما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية، سوف تكون أماكن مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق، في المحطات الرئسية حيث أن هذه المحطات بأماكن ذات كثافة عالية من جمهور الركاب وهي كالتالي:ـ

الدقى

كلية البنات

المرج الجديدة

أرض المعارض

طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيًا بالموبايل 2024

أصبح بإمكان جميع مستخدمي قطارات السكة الحديد، حجز تذاكر القطارات من خلال الهاتف، وذلك من خلال اتباع التالي:ـ

الدخول على الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر.

إدخال البيانات التى تشمل الاسم ورقم الموبايل والإيميل.

حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر الذي تريده.

اختار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة سواء أولي أو ثانيه.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

يتلقى المستخدم بيانات الحجز، على الايميل الخاص.

وبعدها يذهب للمحطة فى موعد القطار المحدد العربة ورقم المقعد ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

مكاتب حجز تذاكر القطارات داخل محطات مترو الأنفاق

طريقة حجز تذاكر القطار عبر تطبيق السكة الحديد 2023

تحميل تطبيق «سكك حديد مصر» على الهاتف

القيام بتسجيل الدخول بإدخال بيانات المستخدم، واسم المستخدم، وكلمة السر

اذا كنت مستخدم جديد يمكنك تسجيل مستخدم جديد، ويجري الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز، ثم اختيار المقاعد.

وتقوم فى هذه الخطوة باتباع التعليمات الخاصة بالحجز، ثم إدخال بيانات الدفع.

فى النهاية تكتمل عملية الحجز.

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