اعرف مواعيد وأسعار تذاكر قطار دمياط القاهرة اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات دمياط القاهرة، كما يتساءل العديد منهم عن أسعار تذاكر قطار دمياط القاهرة.

مواعيد قطارات مصر

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد وأسعار تذاكر قطار دمياط القاهرة:

-يقوم قطار رقم 566 ثالثة مكيفة محطة دمياط الساعة 7:15 دقيقة.

-قطار رقم 966 سياحي يقوم من محطة دمياط الساعة 13:15 دقيقة مساءًا.

-قطار رقم 967 عربات تحيا مصر قيام محطة القاهرة الساعة 09:45 صباحًا وصول محطة دمياط الساعة 13:50 ظهرًا.

- قطار رقم 969 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني قيام محطة القاهرة الساعة 19:35 مساءً وصول محطة دمياط الساعة 00:00 صباحًا.

-قطار رقم 964 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 06:00 صباحًا وصول محطة القاهرة الساعة 09:57 صباحًا.

-قطار رقم 966 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 13:15 مساء وصول محطة القاهرة الساعة 17:40 مساءً.

قطارات دمياط القاهرة

-قطار رقم 994 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 16:10 مساء وصول محطة القاهرة الساعة 20:13 مساءً.

-قطار رقم 968 عربات تحيا مصر، قيام محطة دمياط الساعة 19:15 مساءً وصول محطة القاهرة الساعة 11:37 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.



قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.



قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.



قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 14.00.



أسعار تذاكر قطار دمياط القاهرة

قطارات الإسباني

- 225 جنيها للدرجة الأولى

- 165 جنيها للدرجة الثانية

قطارات الـVIP

- 380 جنيها للدرجة الأولى

- 245 جنيها للدرجة الثانية

قطارات ثالثة مكيفة

- 195 جنيها تذكرة كاملة

- 155 جنيها نصف تذكرة

قطارات ثالثة تهوية

- 115 جنيها تذكرة كاملة

- 65 جنيها نصف تذكرة

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