لائحة المخالفات وغراماتها في مترو الأنفاق 2024.. «إليك التفاصيل»

أعلنتالشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق عن لائحة غرامات جديدة، والتي تم نشرها باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية الركاب بقواعد استخدام خطوط المترو، وتفصيلاً، فرضت الشركة غرامة قدرها خمسون جنيهاً على الركاب الذين يتجاوزون مدة الانتظار في المحطات بعد عبور التذكرة، وهي غرامة تُطبق عند عدم مغادرة المحطة خلال ساعتين من استخدام التذكرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

لائحة غرامات مترو الأنفاق

وأكدت الشركة أن تذكرة مترو الأنفاق التي لم تُستخدم للدخول لا تحمل وقتاً محدداً للاستخدام ولا يتم تطبيق أي غرامة عند استخدامها في وقت لاحق.

وشددت الشركة على أن هناك مجموعة من الغرامات الأخرى التي تُفرض على الركاب في حالة عدم الالتزام بتعليمات الشركة، مشيرة إلى وجود لوحات إرشادية في جميع المحطات توضح تفاصيل الغرامات المقررة، ويمكن لجميع مستخدمي خطوط المترو الاطلاع عليها،

كما نفى مصدر من الشركة المصرية لإدارة و تشغيل مترو الأنفاق صحة المعلومات المتداولة بشأن غرامة تصل إلى 100 جنيه لانتظار الركاب في المحطات، مؤكداً أن الغرامة المقررة لا تتجاوز 50 جنيهاً فقط.

مترو الأنفاق

وأوضح المصدر أن الغرامة تُفرض بحد أقصى ساعتين من دخول التذكرة من ماكينة العبور، وليس من وقت شرائها من مكتب التذاكر، وأكد أن هذه الغرامة جزء من لائحة الغرامات التي تم تطبيقها منذ تولي الشركة إدارة الخطين الأول والثاني، وتهدف إلى الحد من التكدس في المحطات ومنع الركاب من استخدام المحطات كنزهة سياحية، مما يسبب ازدحاماً غير مبرر ويعطل حركة الركاب الآخرين.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من فرض هذه الغرامة هو تقليص فترة انتظار الركاب في المحطات، وتحسين تجربة السفر على خطوط المترو.

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