يتساءل العديد من الأشخاص عن شروط الالتحاق بوظيفة صراف تذاكر بمترو الأنفاق والأوراق المطلوبة، وذلك للتقديم على الوظيفة والالتحاق بها.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظيفة صراف تذاكر بمترو الأنفاق بنظام التعاقد السنوي، موضحة أن كود الوظيفة 2111، ومسئوليات العمل تتمثل في بيع التذاكر العادية والكروت الذكية والاشتراكات بمختلف أنواعها وكل ما يتعلق بها من أعمال من خلال شبابيك التذاكر المخصصة لهذا الغرض بمختلف المحطات ولمختلف خطوط المترو على مدار ساعات التشغيل.



وتعد وظائف مترو الانفاق من أكثر الوظائف التي يبحث عنها العديد من المواطنين وذلك لمميزاتها الكثيرة التي تتناسب مع العديد من الشباب.

شروط الالتحاق بوظيفة صراف تذاكر بمترو الأنفاق

وينشر لكم الموجز على النحو التالي شروط الالتحاق بوظيفة صراف تذاكر بمترو الأنفاق:

-الماقدمين من الذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: مؤهل عالى مناسب.

- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

- إجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة) واجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغ للتعيين.

- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- إجتياز الإختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

-يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.

- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية والليلية.

وظائف مترو الانفاق



المستندات المطلوب للالتحاق بوظيفة صراف تذاكر بمترو الأنفاق

- صورة من المؤهل الدراسى والموهلات الاخرى التى حصل عليها (ن وجدت).

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

وظائف مترو الانفاق



الجدير بالذكر إنه تم تحديد فتح باب تلقي الطلبات اعتبارًا من اليوم الموافق 4 سبتمبر 2024 وحتي 9 سبتمبر 2024 وذلك بمقر الشئون الإدارية بمبني حمامات القبة بمحافظة القاهرة، على أن يتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا عدا يوم الجمعة.

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