سجل حالا.. وظائف بنك مصر 2024

ترتفع معدلات البحث عن وظائف بنك مصر 2024، من قبل العديد من المواطنين، بعدما أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن توفر وظائف خالية لحديثي التخرج في مجال خدمة العملاء.

جاء ذلك في إطار حرص بنك مصر على توفير فرص عمل باستمرار لحديثي التخرج و الشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وذلك لمساعدتهم على توفير مصدر دخل شهري ثابت.

وظائف بنك مصر 2024

1- تحقيق الأهداف المحددة.

2- توجيه العملاء نحو استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

3- تقديم الدعم الكامل للعملاء، بالتنسيق مع مديري العلاقات.

4- التأكد من تطابق رصيد النقود مع ورقة التسوية و معالجة أي فوارق.

5- إدارة معاملات الحسابات المختلفة و تشمل: (فحص أرصدة الحسابات - تحويل الأموال - قبول المدفوعات - صرف شيكات).

وظائف بنك مصر 2024

شروط التقديم على وظائف بنك مصر 2024

1- تقدير عام جيد أو أعلى.

2- خريج دفعات من دفعة 2021 إلى دفعة 2023.

3- عدم وجود صلة قرابة في ممن يعملون في بنك مصر.

4- ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عامًا.

5- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

6- خبرة عملية من 0 إلى 3 سنوات.

7- أن يكون المتقدم متمتعاً بمهارة التسويق.

8- أن يكون المتقدم متمتعاً بمهارة الأقناع.

9- أن يكون المتقدم متمتعاً بمهارة الإدارة الجيدة للمواقف.

10- أن يكون المتقدم يجيد اللغة العربية و اللغة الإنجليزية.

11- أن يكون المتقدم لديه الخبرة في المنتجات المتعلقة بإدارة و حلول النقد و المدفوعات والإيصالات.

بنك مصر

الأوراق المطلوبة لتقديم على وظائف بنك مصر 2024

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

2- صورة أصل المؤهل الدراسي للمتقدم.

3- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

4- شهادة موقف التجنيد (للذكور).

تخصصات وظائف بنك مصر 2024

1- التحليل الكمي.

2- إدارة الأعمال.

3- الاقتصاد.

4- المالية.

5- أو دراسات مماثلة.

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