بدءًا من 50 حتى 1000 جنيه.. جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو

جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عبر شبكة الإنترنت، ولهذا يرغب العديد من المواطنين التعرف على التفاصيل الكاملة.

وبناءً على ذلك الموجز يتناول تفاصيل جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو، حيث سبق وكشفت عنه الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والذي يبدأ من 50 جنيها وتصل أعلى غرامة لـ 1000 جنيه.

جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو

وتُعد شبكة مترو الأنفاق في مصر واحدة من وسائل النقل الرئيسية التي يستخدمها ملايين المواطنين يوميًا في القاهرة الكبرى، ومع توسع الشبكة وزيادة عدد الركاب، بات من الضروري فرض غرامات على المخالفات لضمان النظام والسلامة داخل المحطات والقطارات ولهذا بدأ الجميع في البحث عن جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو عبر الإنترنت.

وتساعد قوانين الغرامات على الحفاظ على نظام مترو الأنفاق وضمان سلامة الركاب، والالتزام بالقواعد العامة داخل المحطات والقطارات يسهم في تحسين تجربة السفر للجميع، كما يقلل من الحوادث والمشكلات التي قد تنجم عن المخالفات.

وتهدف غرامات المترو الجديدة إلى إيقاف السلوكيات غير القانونية والمخالفات المتكررة داخل المحطات والقطارات وتحقيق الانضباط بين الركاب، حيث تعتزم الحكومة لتطبيق غرامات المترو الجديدة في أقرب وقت ممكن بهدف تنظيم استخدام قطارات مترو الأنفاق، خاصة مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد والأزدحام المتوقع بسبب الطلاب.

وإليك الغرامات الجديدة لمخالفات المترو لعام 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو

الغرامات الجديدة لمخالفات المترو لعام 2024

انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المحدد «ساعتين» من زمن دخول المنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيهًا. تجاوز الراكب باشتراك المترو «الكارت الذكي» للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا. تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لـ قيمة التذكرة «عدد المحطات»: 50 جنيهًا. استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة في الذهاب والعودة بنفس التذكرة: 50 جنيهًا. استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة دون وجه حق مثل «نصف تذكرة - معاشات - تذكرة ذوي الهمم»: 100 جنيه. عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه. استخدام تذكرة في الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه. التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا. إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا. ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيهًا. عبور شريط السكة: 250 جنيهًا. عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيهًا. ومن ضمن جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو عند مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيهًا. التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيهًا. لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيهًا. إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيهًا. استخدام اشتراك منتهي الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر من آخر تجديد وسحب الاشتراك وعدم تجديده لفترة واحدة قادمة + 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة. تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة. استخدام اشتراك مع صاحبه ومنتهي المدة أو عدد الرحلات: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة. استخدام اشتراك مع غير صاحبه ومنتهي المدة وعدد الرحلات أو غير منتهي: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة. استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عامًا: 1000 + 50 جنيها تدفع مرة واحدة وسحب الاشتراك وإيقافه.

جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو

الإجراءات المتبعة لتحصيل غرامات المترو

ومن الإجراءات المتبعة لتحصيل جدول الغرامات الجديدة لمخالفات المترو أنه عند ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم ضبط المخالف من قبل موظفي المترو أو الأمن، ويتم إصدار غرامة فورية. في حالة عدم القدرة على دفع الغرامة في الموقع، ويتم تحرير محضر رسمي، وقد تُحال القضية إلى الجهات القانونية المختصة.

وإليك بعض النصائح لتجنب الغرامات في مترو الأنفاق وتشمل الآتي:

نصائح لتجنب الغرامات في مترو الأنفاق

شراء التذكرة قبل دخول المحطة والاحتفاظ بها حتى الخروج. الامتناع عن التدخين أو تناول الطعام داخل عربات المترو. احترام التعليمات الموجودة داخل المحطات والقطارات. تجنب العبور غير القانوني أو التسلل إلى المحطات.

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