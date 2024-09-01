فرصتك لشراء سيارة..المالية تعلن عن مزاد علني للسيارات المتروكة والمصادرة من الجمارك

مزاد علني للسيارات..أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع مجموعة من "لوطات" السيارات المتروكة والمهملة والمصادرة من جمارك الإسكندرية ودمياط, ويُعد هذا المزاد فرصة كبيرة للراغبين في اقتناء سيارات من مختلف الماركات بأسعار منافسة، مع توفير إمكانية المعاينة الكاملة قبل الشراء.

موعد ومكان مزاد السيارات

حددت الهيئة موعد المزاد يوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويُطرح في المزاد مجموعة واسعة من السيارات والمركبات، بما في ذلك سيارات ملاكي وتروسيكل من علامات تجارية متنوعة مثل فولكس فاجن، دايو، أوبل، سوزوكي، ستروين، ميتسوبيشي، فيات، مرسيدس، تويوتا، بي إم دبليو، هيونداي، وكيا.

أسعار السيارات

تفاصيل السيارات والمعاينة

شددت اللجنة المشرفة على المزاد على أن السيارات المطروحة تضم ماركات وموديلات وطرازات متنوعة، وأكدت ضرورة سحب المهامل قبل اعتماد جلسة المزاد لضمان حقوق المتزايدين.

كما أعلنت أن السيارات متاحة للمعاينة في ساحات الموانئ بالإسكندرية ودمياط خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، ويُسمح للمشاركين باصطحاب فنيين لإجراء المعاينة.

مزاد السيارت

شروط دخول مزاد السيارات

واشترطت الهيئة لتمكين المشاركين من دخول المزاد شراء كراسة الشروط بسعر 400 جنيه، والتي تُباع في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، البرج رقم 2. كما حددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وألزمت بسداد 30% من قيمة "اللوط" فور رسو المزاد، على أن يُسدد باقي الثمن في غضون 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

المستندات المطلوبة للمشاركة في مزاد السيارات

نوهت لجنة الإشراف على المزاد إلى ضرورة تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للمشاركين من الهيئات أو الشركات، فيما يُكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية للمشاركين بشكل فردي.

وتواصل الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم الفرص للراغبين في اقتناء سيارات مختلفة بأسعار تنافسية من خلال مزادات علنية منظمة وشفافة.

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