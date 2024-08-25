الحق اشتري بسرعة.. انخفاض أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

تشهد أسعار السيارات خلال الفترة الحالية حالة من الانخفاضات في بعض الأنواع خاصة الصينية والأوربية، وخلال موضوعنا هذا يرصد لكم «الموجز» السبب وراء انخفاض الأسعار ومدى تأثير ذلك على السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار السيارات

قال عبدالسلام نصير، عضو الغرفة التجارية لشعبة استيراد السيارات، إن أسعار السيارات تشهد خلال الفترة الحالية انخفاض يصل لـ 15% وهناك بعض الأنواع التي انخفضت أسعارها بنسبة 20% وعلى رأسها بي واي دي، وهو ما أدى لزيادة نشاط سوق السيارت الأيام الحالية مقارنة بالفترة الماضية.

إنخفاض أسعار السيارات المستعمله

وأضاف نصير في تصريحات تلفزيونيه أن اسباب انخفاض أسعار السيارات ترجع إلى انخفاض قوة الدولار أمام الجنيه والذي كان أهم العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار السيارات والسبب والآخر هو ركود الأسواق ما جعل التجار يلجأون لبيع السيارات خوفا من مزيد من الانخفاض.

أسباب انخفاض أسعار السيارات المستعمله في مصر



متابعا: أن هذا الانخفاض أدى لانتهاء ما يعرف بالأوفر برايس، حيث أن التاجر كان يشتري من الشركة الوكيل ويبيعها بسعر أعلى لارتفاع الدولار أما الآن فأصبح المواطن يتجه للوكيل ويأخذ بسعر أقل وهو ما أدى لانتهاء ظاهرة الأوفر برايس.

وتابع أن انخفاض السيارات الجديدة أدى بالتوازي لتراجع أسعار السيارات المستعملة محليا بنسبة 15-20%، موضحا أن التسعير الجديد للسيارات سيحدث فارقا في السوق خلال الفترىة المقبلة.



وأشار إلى أن الدراسة التي قدمتها شركة المنصور بشأن انتاج سيارات كهربائية خفيفة سوف يكون له مزيا إيجابية منها أنها تعمل على الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن ذلك الأامر يحتاج أن يتم وفقا لآلية معينة حتى يحقق النتائج المرجوة، منها أن يتم توعية المواطن بالسيارات الكهربائية وكيفية التعامل ومعها فهو مازال يتعامل مع سيارات البنزين.

وأوضح عضو الشعبة، أنه بجانب توعية المواطن لابد من تأهيل العمالة على التعامل مع هذه السيارات وكيفية تصليحها وتشغيلها في الشركات الأم لهذه السيارات فضلا عن توفير أماكن شحنها لأن هذه السيارات تعمل بمجموعة بطاريات وهو ما يجعلنا نلجأ للاستيراد وهو ما يمكن أن يؤدي لارتفاع سعرها، لذا فمن الضروري أن يتم إنتلاجها بسعر مناسب للسوق المحلي وكذا أن يتم فرض مدة ضمان عليها، مضيفا أن هذه السيارة لم يتم انتاجها قريبا وإنما تحتاج لعدة سنوات حتى يتم تصنيعها وإنتاجها مثلما أوضحت الدراسة.

ومن جانبه أوضح، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدراسة المُقدمة من قبل شركة “المنصور للسيارات” حول المركبات الكهربائية الخفيفة، وقال أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي (السيارات العاملة بالوقود التقليدي).

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