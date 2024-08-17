نصائح ذهبية لعناية مثالية بإطارات السيارات.. اعرف التفاصيل

نصائح ذهبية لعناية مثالية بإطارات السيارات.. عادة ما تتطلب السيارات عناية واهتمام من جانب صاحبها أو أي سائق، لأنها تعتبر من الأمور الحيوية، التي يجب ألا يغفل عنها، فتكون الجزء الوحيد من السيارة الذي يلامس الطريق مباشرة، وللحرص على سلامة سيارتك تعتمد إلى حد كبير على حالتها.

من خلال السطور التالية، يستعرض لكم موقع "الموجز"، نصائح ذهبية ومهمة لعناية مثالية بإطارات السيارات، وهي كما يلي:

نصائح ذهبية لعناية مثالية بإطارات السيارات



نصائح ذهبية لعناية مثالية بإطارات السيارات.. في بداية الأمر، قم بفحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام واحرص على اتباع التوصيات الواردة في دليل المستخدم لسيارتك.

لا يفوتك أهمية استخدام اغراض غسيل السيارة للمحافظة عليها بدون خدوش

لا يفوتك إرشادات ضرورية للحفاظ على السيارة في الحر





قم بتدوير الإطارات بانتظام (كل 10,000-12,000 كم) لتوزيع البلى بالتساوي.



راقب مؤشر تآكل الإطار (TWI) واستبدل الإطارات متى وصلت إلى هذه العلامات.



تأكد من توازن الإطارات لتجنب الاهتزازات والأضرار المبكرة.



افحص محاذاة الإطارات بشكل دوري لتجنب البلى غير المتساوي.



نظف الإطارات بانتظام لحمايتها من التلف.



كن منتبهًا لأي تغييرات في أداء السيارة التي قد تشير إلى مشكلة في الإطارات.



استخدم الإطارات المناسبة للموسم والطقس.



عند شراء إطارات جديدة، تأكد من مطابقة المواصفات لإطارات السيارة.

اقرأ أيضا:

تقنية حديثة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر لمسافات طويلة



بعد وفاة حالتين بسبب تكييف السيارة ماهو القاتل الصامت ؟