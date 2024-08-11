تقنية حديثة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر لمسافات طويلة .. يهتم الاشخاص بتفاصيل السيارات وماحل التطور بها، لذلك ظهرت عدة تتطورات الأيام الأخيرة، ولهذا استحوذات على اهتمام المستهلكين خلال السنوات القليلة القادمة، إذ طوّر فريق من الباحثين تكنولوجيا جديدة للبطاريات قد تسمح لـ السيارات الكهربائية بالسفر لمسافة مليون كم.

تقنية حديثة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر لمسافات طويلة

يظل عمر البطارية الافتراضي، رؤية مثيرة للاهتمام نحو مستقبل السيارات الكهربائية وتحسين تكنولوجيا البطاريات، لذلك تهتم المشكلة الرئيسية بتخزين الطاقة الكهربائية كيميائيًا في بطاريات الليثيوم- أيون المستخدمة للسيارات الكهربائية، كما يرى الباحثون أن الحل يكمن في تطوير مواد الكاثود ذات البنية البلورية الأكبر والأكثر استقرارًا، والتي تستطيع المحافظة على قدرتها التخزينية لفترة أطول، التي يرصدها لكم موقع الموجز.

تقنية حديثة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر

تعتبر مشكلة تدهور بطاريات السيارات الكهربائية مع مرور الوقت وحاجتها للاستبدال المكلف والضار بالبيئة.

المادة المستخدمة في الكاثود (النيكل) تتحلل تدريجياً أثناء الشحن والتفريغ.

الحل المقترح هو إنتاج مواد كاثود ذات بنية بلورية أكبر وأكثر استقرارًا لتقليل التحلل.

الباحثون توصلوا إلى درجة حرارة مثلى لإنتاج هذه المواد بجودة عالية.

الهدف هو جعل البطاريات الثانوية للسيارات الكهربائية أرخص وأسرع وأطول أمدًا.

هذا التقدم في تكنولوجيا البطاريات سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء واعتمادية السيارات الكهربائية مستقبلاً.

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