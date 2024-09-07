100جنيه.. حقيقة تطبيق غرامة انتظار داخل المترو

حقيقة طبيق غرامة انتظار داخل المترو..شهدت الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا لنبأ يفيد بأن وزارة النقل تنوي فرض غرامة قدرها 100 جنيه على مستخدمي مترو الأنفاق عند الانتظار، وأثارت هذه الأخبار قلق الكثيرين حول التعديلات المحتملة على سياسات الغرامات الخاصة بالمترو، وتكشف جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حقيقة تطبيق غرامة انتظار داخل المترو.

حقيقة تطبيق غرامة انتظار داخل المترو

نفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، صحة ما تردد عن زيادة غرامة الانتظار إلى 100 جنيه.

أوضح بكير أن غرامة الانتظار داخل المترو، المحددة طبقًا للائحة الغرامات الحالية هي 50 جنيهًا فقط، وتطبق هذه الغرامة عندما ينتظر الراكب داخل المحطة بعد مرور التذكرة من الماكينة لمدة أقصاها ساعتين.

أضاف بكير أن الغرامة ليست جديدة على لائحة الغرامات، وتهدف إلى تنظيم استخدام التذاكر، التي تستخدم لرحلة واحدة فقط، إما الذهاب أو العودة، وليس للرحلتين معًا.

غرامة الإنتظار داخل المترو

تطبق هذه الغرامة للحد من تكدس الركاب وانتظارهم على أرصفة المحطات, موضحًا أن التذكرة التي لم تُستخدم للدخول لا تُفرض عليها غرامة عند استخدامها في وقت لاحق.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق:

أعلنت الشركة عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة، وهي كما يلي:

سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات: 8 جنيهات.

سعر تذكرة المترو من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات.

سعر تذكرة المترو من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا.

سعر تذكرة المترو أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا.

غرامة المترو

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

أقرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أسعار الاشتراكات على النحو التالي:

الاشتراك الشهري:

سعر الأشتراك الشهري منطقة واحدة: 310 جنيهات.

سعر الأشتراك الشهري منطقتين: 365 جنيهًا.

سعر الأشتراك الشهري ثلاث أو أربع مناطق: 425 جنيهًا.

سعر الأشتراك الشهري خمس أو 6 مناطق: 600 جنيهًا.

الاشتراك الربع سنوي:

سعر الأشتراك الربع سنوي منطقة واحدة: 835 جنيهًا.

سعر الأشتراك الربع سنوي منطقتين: 990 جنيهًا.

سعر الأشتراك الربع سنوي ثلاث أو أربع مناطق: 1250 جنيهًا.

سعر الأشتراك الربع سنوي خمس أو 6 مناطق: 1670 جنيهًا.

الاشتراك السنوي:

سعر الأشتراك السنوي خطان: 4235 جنيهًا.

سعر الأشتراك السنوي ثلاث خطوط: 5335 جنيهًا.

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