عاجل.. تصادم قطارين بالشرقية والدفع بـ 20 سيارة إسعاف (تفاصيل)

أكد شهود عيان لـ"الموجز" أن حادث تصادم وقع بين قطارين أمام الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لتقديم المساعدة ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

تفاصيل الحادث

أفاد مصدر أمني لـ"الموجز" بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا يفيد بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد في نطاق قسم ثاني الزقازيق. على الفور، توجهت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث لتقييم الوضع والتعامل مع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف مصدر في "إسعاف الشرقية" أن الحصيلة النهائية للوفيات أو الإصابات لم تتضح بعد، وأن العمل جارٍ على نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. حتى هذه اللحظة، لم يتم الإفصاح عن أعداد دقيقة للمتضررين، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

حادث قتل بسبب خلافات مالية

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم بقتل زوج ابنة عمه نتيجة خلافات مالية بينهما حول تجارة الخردة. وقع الحادث في نطاق مركز الحسينية، حيث تلقت مديرية الأمن بلاغًا بوصول "محمد ج. ت."، 43 عامًا، إلى مستشفى الحسينية المركزي جثة هامدة بعد إصابته بجرح نافذ في البطن.

تفاصيل الجريمة

أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم "ح. م. ع."، 36 عامًا، وهو بائع خردة ونجل عم زوجة المجني عليه، قام بالاعتداء على الضحية بعد خلافات نشبت بينهما حول تجارة الخردة. وقع شجار بين الطرفين أدى إلى إصابة الضحية بجرح نافذ أودى بحياته، وتمكن المتهم من الفرار بعد الحادث.

إجراءات التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمي لانتداب الطب الشرعي لمعاينة وتشريح الجثة، والتأكد من سبب الوفاة والأداة المستخدمة. وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

أمر وكيل النائب العام بنيابة الحسينية، عمرو خليل، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

توصيات للأهالي

تنصح السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع حادث القطار لتجنب تعطيل فرق الإنقاذ والإسعاف، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تقديم أي معلومات قد تساعد في كشف الملابسات. وفيما يخص حادثة القتل، تنوه الشرطة بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية لتجنب تصاعد الأمور إلى هذا الحد المأساوي.

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