قبل بدء الدراسة.. مواعيد قطارات مرسى مطروح وأسعارها 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد قطارات مرسى مطروح وأسعارها 2024 تزامنًا مع اقتراب الدراسة وعودة الطلاب للكليات.

مواعيد القطارات مرسى مطروح

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية مواعيد قطارات مرسى مطروح وأسعارها 2024.

أسعار تذاكر قطارات مرسى مطروح 2024

أوضحت هيئة السكة الحديد أن أسعار تذاكر قطارات مرسى مطروح جاءت كالتالي:

حُددت تذكرة القطار الدرجة الأولى بسعر 250 جنيهًا.

بلغت تذكرة القطار الدرجة الثانية 175 جنيهًا.

وبلغت تذكرة القطار الدرجة الثالثة 150 جنيهًا.

أما تذكرة قطارات النوم من القاهرة إلى مرسى مطروح، فقد قُدرت بسعر 600 جنيهًا.

مواعيد قطارات مرسى مطروح

مواعيد قطارات مرسى مطروح 2024

كشفت هيئة السكك الحديدية عن مواعيد القطارات المتجهة من وإلى مرسى مطروح، والتي جاءت كما يلي:

قطار 939/940 (ثالثة مكيفة القاهرة/مرسى مطروح): ينطلق يوميًا من القاهرة في تمام الساعة 5:50 صباحًا ليصل إلى مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

ينطلق يوميًا من القاهرة في تمام الساعة 5:50 صباحًا ليصل إلى مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً. قطار 1933/1934 (ثالثة مكيفة القاهرة/مرسى مطروح): يغادر من القاهرة الساعة 11:15 مساءً، ووصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.

يغادر من القاهرة الساعة 11:15 مساءً، ووصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا. قطار 943/942 (ثالثة مكيفة مرسى مطروح/القاهرة): ينطلق يوميًا من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً، ليصل إلى القاهرة الساعة 05:00 صباحًا.

ينطلق يوميًا من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً، ليصل إلى القاهرة الساعة 05:00 صباحًا. قطار 1935/1936 (ثالثة مكيفة مرسى مطروح/القاهرة): يغادر من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً، ووصل إلى القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات مرسى مطروح

قطار 773/772 (نوم القاهرة/مرسى مطروح): يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء، انطلق من القاهرة الساعة 10:05 مساءً، ووصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء، انطلق من القاهرة الساعة 10:05 مساءً، ووصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا. قطار 775/774 (نوم مرسى مطروح/القاهرة): يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، انطلق من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً، ووصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، انطلق من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً، ووصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا. قطار 773/772 (مكيف إسباني القاهرة/مرسى مطروح): ينطلق أيام الأحد والثلاثاء والخميس من القاهرة الساعة 10:05 مساءً، ووصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

اقرأ أيضًا: تعرف على مواعيد قطارات التالجو وأسعارها اليوم الاثنين 9-9-2024

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-9-2024 في سكك حديد مصر