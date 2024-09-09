تعرف على مواعيد قطارات التالجو وأسعارها اليوم الاثنين 9-9-2024

تشغل هيئة السكة الحديد العديد من القطارات اليوم، الإثنين 9 سبتمبر 2024، على خطوط الوجهين القبلي والبحري. تتضمن هذه الخدمات 800 رحلة يوميًا، وتشمل الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات على خطوط السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

جدول مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

القطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة

القطار رقم 2022: ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

ملحوظة: القطار رقم 2022 ينطلق من الإسكندرية الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:

الدرجة الأولى: 225 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

القطار رقم 2030: ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031: ينطلق من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

محطات الوقوف لقطار تالجو خلال رحلتي الذهاب والعودة:

الجيزة

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

الأقصر

ادفو

كوم أمبو

أسوان

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان:

المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

ادفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

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