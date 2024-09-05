الآن جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات، كما يريرد العديد من المواطنين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

- قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

- قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

مواعيد القطارات اليوم

- قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 14.00.

مواعيد القطارات اليوم

- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

- قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.



قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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