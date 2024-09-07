تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024

مواعيد القطارات.. مواعيد قطارات السكة الحديد غدًا الأحد .. تعد مواعيد القطارات من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين، خصوصًا في ظل التعديلات المستمرة التي تعلنها هيئة السكك الحديدية بشأن جداول الرحلات.

وبالنظر إلى الاعتماد الواسع على خدمات القطارات يوميًا، يبقى الاطلاع على المواعيد خطوة ضرورية لضمان تنظيم حركة السفر والوصول في الأوقات المحددة.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع “ الموجز” لقرائه جدولًا محدثًا ودقيقًا لمواعيد القطارات ليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، بما يضمن تيسير تجربة التنقل للمسافرين وتحقيق راحتهم.

مواعيد القطارات التالجو :

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

- رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد :

يمكنك حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية المصرية عبر الهاتف المحمول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر .

اقرأ أيضا :

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-9-2024 في سكك حديد مصر

الآن جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-9-2024 من القاهرة إلى المحافظات