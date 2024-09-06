يريد عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-9-2024 في سكك حديد مصر، كما يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الجمعة في سكك حديد مصر:

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

مواعيد القطارات اليوم

- قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو موعد قيامه الساعة 14.00.

- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

- قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 19.10

قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية القاهرة الساعة 5:10

- قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة الساعة 10:00.

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

مواعيد القطارات اليوم

- قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج



- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

- قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

أقرا أيضًا:

قرار عاجل من السكة الحديد بتخفيض سرعة القطارات.. اعرف السبب

مواعيد القطارات اليوم الأحد 1-9-2024 من القاهرة للمحافظات