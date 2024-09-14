بيان عاجل من محافظ الشرقية حول حادث تصادم قطارين بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في بيان عاجل، رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق. وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

الاستجابة الفورية للحادث

ذكر الأشموني في بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور تلقي إخطار من الشبكة الوطنية للطوارئ حول حادث التصادم في منطقة الكوبري الجديد بالزقازيق، تم التنسيق مع الجهات المعنية للتوجه إلى مكان الحادث. تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.

قطار الشرقية

متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية

أضاف البيان أن المحافظ اطمأن على تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بموقع الحادث، ووجّه الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة. كما أكد على أهمية التنسيق مع بنوك الدم في المحافظة لتوفير الدعم المطلوب للحالات التي تستدعي نقل الدم.

الوضع الحالي وحصر الإصابات

محافظ الشرقية

أشار محافظ الشرقية إلى أن جميع الجهات التنفيذية المعنية متواجدة حاليًا في موقع الحادث لمتابعة الموقف عن كثب وتقديم الدعم اللازم، وأنه جارٍ حصر الإصابات وأي حالات وفاة ناتجة عن الحادث. في حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أكد المحافظ أن جميع الإجراءات العاجلة قد تم اتخاذها وأن المستشفيات في حالة استنفار تام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

تصريحات نائب المحافظ والمتحدث الرسمي

محافظ الشرقية

في سياق متصل، أكد نائب محافظ الشرقية لقناة "إكسترا نيوز" أن معظم الإصابات التي نُقلت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي طفيفة، وسيتم خروج الحالات بعد تلقي العلاج اللازم. أما الدكتورة أسماء عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، فقد أوضحت في بيان رسمي أن المحافظ يتابع الحادث بشكل مباشر لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

زيادة عدد سيارات الإسعاف ومتابعة مستمرة

أكدت المتحدثة باسم محافظة الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية لتقديم الخدمات الصحية للمصابين، كما تم توجيه 39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لتسيير حركة القطارات على خطوط بديلة حتى يتم التعامل مع آثار الحادث.

شهود عيان.. التصادم وقع أمام الكوبري الجديد

أكد شهود عيان لـ"الموجز" أن الحادث وقع أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، حيث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف في البداية. وأفاد مصدر أمني لـ"الموجز" أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بتصادم القطارين، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ.

حالة الطوارئ في المستشفيات

أفاد مصدر في "إسعاف الشرقية" أن حصيلة المصابين والوفيات لم تُحصر بعد، ويجري نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة. تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الزقازيق استعدادًا لاستقبال المزيد من المصابين، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

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