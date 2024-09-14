عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الزقازيق بعد تصادم قطارين بالشرقية

أكد شهود عيان لـ الموجز، وقع تصادم بين قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق بـ محافظة الشرقية، منذ قليل وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

وأقاد مصدر أمني لـ الموجز: بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا منذ قليل يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وقال مصدر في "إسعاف الشرقية" لـ الموجز: لم يتم حصر الوفيات إن وجدت أو المصابين حتى الآن وجاري نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة من الحادث لعمل اللازم.

واكد المصدر على رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الزقازيق انتظارًا لوصول ضحايا حادث تصادم القطارين.

وفي إطار أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على المتهم بقتل زوج إبنة عمه لخلافات مالية بينهما على تجارة الخردة، بنطاق مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمد ج ت" 43 عاما فران مقيم أبوكبير ،جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت الأجهزة الأمنية، إنه تبين من التحريات الأولية، قيام "ح م ع ع" 36 عاما بائع خردة، نجل عم زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه،إثر خلافات بينهما على تجارة الخردة، وقام بالتعدى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت بمعرفة عمرو خليل، وكيل النائب العام بنيابة الحسينية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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