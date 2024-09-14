مواعيد القطارات اليوم السبت 14-9-2024 من القاهرة للمحافظات

يهتم المواطنون بـ مواعيد القطارات اليوم بسبب أهميتها في تسهيل الحياة اليومية والتأكد من وصولهم إلى الوجهات المختلفة بالوقت المحدد، ومن المهم بالفعل الحرص على متابعة هذه المواعيد والالتزام بها لتجنب أية مشاكل أو تأخيرات غير مرغوب فيها.

يتوجه الكثيرون نحو محطات السكك الحديدية في القاهرة للسفر إلى مختلف المحافظات؛ لذا تعد مواقيت القطارات اليوم بالنسبة لهم محل اهتمام وبحث مستمر وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل مواعيد وأسعار القطارات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024:

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية:

القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027 (تالجو): يغادر القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:

القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القطار رقم 2022 (تالجو): يغادر الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات

أسعار تذاكر القطارات:

أسعار تذاكر قطار تالجو بين القاهرة والإسكندرية:

الفئة الأولى: 275 جنيهًا.

الفئة الثانية: 175 جنيهًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات:

للحصول على مزيد من المعلومات وحجز التذاكر، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للسكك الحديدية المصرية من هنــــا

يشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قررت إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، ابتداءً من غدًا الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 على النحو الآتي:

- اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 16 سبتمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

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