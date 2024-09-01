مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابا وإيابا غدا الإثنين 2 سبتمبر

مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابًا وإيابًا غدًا .. تُعتبر مواعيد القطارات من العناصر الأساسية لدى ملايين المواطنين، خاصة في ظل التحديثات الأخيرة التي أصدرتها هيئة السكك الحديدية بشأن جداول الانطلاق. ومع الاعتماد الكبير على خدمات السكك الحديدية يوميًا، تظل متابعة مواعيد القطارات أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم السفر والوصول في الوقت المحدد.

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لزواره معلومات دقيقة ومفصلة عن مواعيد القطارات، مع الالتزام بتوفير بيانات موثوقة تسهم في تحسين تجربة السفر عبر السكك الحديدية وتلبية احتياجات المسافرين بفعالية.

مواعيد القطارات التالجو :

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

- رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد :

يمكنك حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية المصرية عبر الهاتف المحمول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الرابط هنا.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية :

- قطار 901 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيه، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 905 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيهًا ، الدرجة الثانية 115 جنيهًا .

- قطار 89 توربيني: الدرجة الأولى 105 جنيهًا ، الدرجة الثانية 75 جنيهًا .

- قطار 913 أكسبريس إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيهًا ، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 2023 تالجو: الدرجة الأولى 225 جنيهًا ، الدرجة الثانية 150 جنيهًا .

- قطار 919 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيهًا ، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 917 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيهًا ، الدرجة الثانية 115 جنيهًا .

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