ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في الشرقية إلى 3 وفيات و40 مصابًا

شهدت محافظة الشرقية حادثاً مروعاً ظهر اليوم، حيث ارتفع عدد ضحايا تصادم القطارين بمدينة الزقازيق إلى 3 وفيات، من بينهم طفلة، بالإضافة إلى إصابة ما يقارب 40 شخصاً، الحادث وقع في منطقة الكوبري الجديد بشارع وادي النيل، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الوضع، ويرصد الموجز تطورات الحادث.

تفاصيل الحادث

وفور وقوع الحادث، توجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى موقع التصادم لتفقد الأضرار والاطمئنان على سير عملية الإنقاذ. وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الشرقية، لضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين. كما تم توجيه أكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

إجراءات سريعة للتعامل مع الأزمة

في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أوضح محافظ الشرقية أن جميع الأجهزة التنفيذية والصحية تعاملت مع الحادث بشكل فوري، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم. وأضاف أن معظم الإصابات كانت طفيفة، ومن المتوقع أن يتم خروج المصابين بعد تلقي العلاج المناسب.

تحركات الأجهزة التنفيذية

أشار نائب محافظ الشرقية، خلال تصريحاته أيضاً لـ "إكسترا نيوز"، إلى أن معظم المصابين في الحادث يتلقون العلاج الآن، وأن الجهات المعنية تواصل متابعة الحالة الصحية للجرحى بشكل مستمر. وأكد أن المستشفيات في حالة استنفار قصوى تحسباً لأي تطورات.

تصريحات المتحدثة الرسمية باسم المحافظة

من جهتها، أفادت الدكتورة أسماء عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، أن الزيارة الميدانية التي قام بها المحافظ تأتي في إطار الحرص على متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية. كما أضافت أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تواصل حصر الإصابات، بينما تستمر سيارات الإسعاف في نقل الضحايا إلى المستشفيات.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات

وأكدت المتحدثة الرسمية أن جميع مستشفيات الشرقية على أهبة الاستعداد لاستقبال المزيد من المصابين إذا دعت الحاجة، مشيرة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لضمان استمرارية حركة القطارات وتسييرها على خطوط بديلة. كما تم اتخاذ خطوات لضمان عدم تأثر الحركة في المناطق المجاورة لموقع الحادث.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

وفقاً لشهود عيان، فقد وقع التصادم أمام الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق. وأفادوا بأنهم شاهدوا سيارات الإسعاف وهي تتوافد على موقع الحادث بأعداد كبيرة، حيث بلغت حوالي 40 سيارة إسعاف. هذا وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تحركت سريعاً لموقع الحادث بعد تلقي البلاغ، حيث تمت السيطرة على الموقف ونقل المصابين.

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