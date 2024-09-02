عريس الدقهلية.. ماذا قالت وزارة الداخلية بشأنه وما العقوبات التي تنتظره؟

تصدر عريس الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور مقطع فيديو له يتم خلاله اختطافه لحظة خروجه من حفل زفافه في محافظة الدقهلية، حيث اثار جدلًا واسعًا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية للتحقق من الأمر.

ماذا حدث في واقعة عريس الدقهلية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي تفاصيل أول تعليق لوزارة الداخلية بخصوص عريس الدقهلية:

وبعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير، قررت الأجهزة الأمنية ضبط وإحضار الشخص الذي ظهر في الفيديو من مسكنه وبالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات تخص هذا الشأن، ما أثار الشكوك حول صحة الحادثة.

عريس الدقهلية

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب المتواجد في الفيديو متزوج منذ ثلاث سنوات ولديه أطفال وتبين أن "العروس" التي ظهرت في الفيديو هي زوجته نفسها والشاب يقوم بتنفيذ هذا السيناريو بشكل سنوي احتفالًا بعيد زواجه، ما جعله جزءاً من طقوسه الاحتفالية الخاصة.

وفي أول بيان لها بخصوص الواقعة، قالت الداخلية إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص داخل سيارة أثناء حفل زفافه بمحافظة الدقهلية، قامت الأجهزة الأمنية بالفحص والتحقيق في الواقعة.

عريس الدقهلية

وأضافت: تبين من خلال الفحص أن العريس الذي ظهر في مقطع الفيديو، قام بالتنسيق مع زوجته وشقيقتيه، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، لتصوير الفيديو بشكل تمثيلي بهدف تحقيق نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم الحصول على أرباح مادية.

وتابعت: بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال أحمد جمال، الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو والشهير بـ عريس الدقهلية، إن الواقعة كانت كوميدية ومشهدا تمثيليا لجذب المشاهدات ليس أكثر، مبديا تعجبه مما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف عريس الدقهلية صاحب المقطع أنه ظل يتدرب على هذا المقطع لأسابيع حتى يظهر بشكل لافت وجاذب للمشاهدين، ولم يكن يعلم أنه سيثير جدلا بهذه الطريقة ويتحول لأزمة، فقد حقق نجاحا كبير، وهذا ما كان يتمناه.

ما هي عقوبة عريس الدقهلية؟

نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن الشخص الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر الشائعات، سواء من خلال مقاطع فيديو مختلقة، أو أخبار كاذبة، وشائعات من شانها تكدير السلم العام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالم.

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