حقيقة رحيل والدة عريس الشرقية والحالة الصحية لزوجته علا

عريس الشرقية.. في حادثة مؤلمة، هزت مشاعر الجميع، وألقت بظلال من الحزن والصدمة على قرية سنهوا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، توفي الشاب إسماعيل محمد المعروف بـ عريس الشرقية، في ظروف مأساوية أثناء زفافه.

الحادث المؤلم لم يؤثر فقط على عائلته وعروسته، بل امتد ليشمل كل من عرفه وشارك في احتفاله الأخير.

يوم الزفاف كان من المفترض أن يكون بداية جديدة لحياة إسماعيل، إلا أن القدر كتب له نهاية غير متوقعة.

واقعة وفاة عريس الشرقية

ووفقًا لشهادات أصدقائه الذين رافقوه في يوم الزفاف، فإن إسماعيل عريس الشرقية كان في حالة جيدة حتى لحظة ركوبه السيارة للانتقال إلى شقة الزوجية.

أحد أصدقائه الذي كان معه في السيارة قال: "بعد ما خلصنا الفرح وركبنا العربية نعمل زفة قبل ما نوصلهم شقة الزوجية، بدأ إسماعيل يشعر بإعياء ووخزة في صدره، وأخبر السائق بذلك".

حقيقة وفاة والدة عريس الشرقية

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء غير مؤكده عن وفاة والدة عريس الشرقية إسماعيل محمد وتعرض عروسته علا لعارض صحي خطير دخلت على إثره المستشفى.

وبالاتصال بالعديد من أقارب عريس الشرقية، نفوا جميعا لـ الموجز تلك الأنباء، مؤكدين أن والدة عريس الشرقية تعرضت لأزمة صحية شديدة لكنها لم تنقل إلى المستشفى، وهي على قيد الحياة.

وكشفت مصادر خاصة لـ “الموجز” أن علا زوجة عريس الشرقية، في حالة صدمة شديدة وترفض الحديث مع أحد واعتزلت الاختلاط وتتفرغ للعبادة والدعاء للعريس الراحل وقراءة القرآن.

أزمة قلبية حادة تودي بحياة عريس الشرقية

عند وصول إسماعيل عريس الشرقية إلى معهد ناصر، حاول الأطباء بكل جهدهم إنقاذ حياته، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وفارق الحياة بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، أصدقاؤه وأقاربه لم يستطيعوا تصديق ما حدث، خاصةً عندما علموا أنه كان يشعر ببعض الآلام أثناء الفرح، لكنه قرر تجاهلها لإسعاد والدته وعروسته.

قصة حب من العمر “إسماعيل وعلا”

كان إسماعيل وعلا، العروسة الشابة، يعيشون قصة حب كبيرة ومعروفة في قريتهم. الكل كان يشهد على طهارة العلاقة وقوة الرابط بينهما.

و لتحقيق حلم حياته بالارتباط بعلا، قرر إسماعيل السفر إلى إحدى الدول الخليجية للعمل وتكوين نفسه.، وعاد قبل الزفاف بعشرة أيام فقط ليبدأ حياة جديدة مع حبيبته.

قبل وفاته بأيام قليلة، أقام إسماعيل حفل زفاف كبير في قاعة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، كان الفرح يملأ القلوب، حيث شارك الجميع في الاحتفال، والتقطوا الصور التذكارية مع العريس وكأنهم يودعونه دون أن يعلموا بذلك.

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