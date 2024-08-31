تفاصيل اختطاف عريس بحفل زفافه في الدقهلية.. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

اختطاف عريس بحفل زفافه في الدقهلية، أصبح هو الموضوع الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تناقل رواد الانترنت مقطع فيديو صادم لعملية اختطاف لعريس أثناء حفل زفافه.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا في حين أكّد بعض المتابعين أن الأمر برمّته مجرد تمثيل من أجل الشهرة، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اختطاف عريس بحفل زفافه في الدقهلية.

اختطاف عريس بحفل زفافه في الدقهلية

كانت بداية الواقعة مع انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل يظهر فتاة أمام محل الكوافير، تستعد لركوب سيارة «الزفة»، وبينما عريسها بجوارها، يتحرك ليدور حول السيارة، ويركب من الجانب الآخر.

وفي نفس اللحظة، ظهرت سيارة بيضاء بجانب الشاب لينفتح الباب الخلفي ويتم سحب العريس داخلها، قبل أن تفرّ السيارة ، وسط صراخ الحضور.

وأظهر الفيديو ردود فعل الحاضرين، الذين أصيبوا بالصدمة، حيث ساد الصراخ والبكاء بين المعازيم، في حين حاول البعض اللحاق بالسيارة لإنقاذ العريس، لكن السائق كان قد هرب بالفعل.

حقيقة اختطاف عريس بحفل زفافه في الدقهلية

وفي وقت لاحق، ظهر العريس في مقطع نشره على صفحته، مؤكدا أن الأمر كان مقلب نفّذه مع أصدقاءه الذين ظهروا معه في الفيديو ليخدعوا آلاف المتابعين، حيث قال: تعبنا كتير عشان نطلع الفيديو ده.

ونشر حساب "جمهورية أمل وأحمد" عبر موقع يوتيوب، فيديو بعنوان: رجوع أحمد للبيت ورد فعل أهله بعد مشهد الخطف وسط وجود العروسة وأهلي والجمهورية.

ووثق الفيديو، اتفاق اليوتيوبر أحمد مع أصدقائه على تنفيذ المقلب، كما ظهرت زوجته أمل وهي تحتضنه باكية ، كما كانت والدته تبكي أيضًا بسبب شعورها بالخوف عليه.

وكذلك كان والده يصرخ عليه في الخلفية وقال له: مقلب إيه وإحنا في المراكز طول الليل وأمك في المستشفى.. روح شوفلك شغلانة ومش هتدخل البيت أصلًا.

صاحب قناة جمهورية أمل وأحمد

ومن جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن واقعة اختطاف عريس ليلة زفافه من أمام قاعة أفراح بمحافظة الدقهلية، ليس لها أساس من الصحة ولا توجد أي بلاغات بشأن الواقعة.

وقال المصدر إن مقطع الفيديو الذى ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك وليس صحيحا، موضحًا أن العريس الذي يظهر فى الفيديو يدعى "أحمد جمال"، يوتيوبر ويمتلك قناة عبر “يوتيوب” تسمى "جمهورية أحمد وأمل"، وقد قام بعمل مقطع الفيديو لجذب المشاهدات ليس أكثر خلال حفل زفافه على عروسه وتدعى "أمل".

وأضاف المصدر الأمنى أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال نشر ذلك المقطع الذي أثار حالة من الخوفو والقلق انتابت المواطنين.

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